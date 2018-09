Beim Spiel des Karlsruher SC gegen Eintracht Frankfurt am 6. Mai im Karlsruher Wildparkstadion entzündeten Frankfurter Fans zu Spielbeginn Feuerwerkskörper. Die zunehmende Gewalt in Fußballstadien beschäftigt derzeit den Landtag. Foto: Uli Deck

Von Julia Giertz

Stuttgart. Innenminister Reinhold Gall (SPD) will nach den Fan-Krawallen in Fußballstadien einen Sicherheitsgipfel einberufen. "Die Sicherheitslage ist alles andere als zufriedenstellend. Wir befinden uns auf einem Abstiegsplatz", sagte Gall gestern im Landtag. Geplant ist ein Treffen von Ministerien, Vereinen, Fußballverbänden, Kommunen und Polizei nach der Innenministerkonferenz Ende des Monats. Es müsse darum gehen, Gewalt zu bekämpfen, ohne friedliche Fans zu sehr zu belasten.

Der Ruf der Vereine nach mehr Polizeipräsenz sei nicht hilfreich, sagte Gall: "Die Polizei allein wird die Probleme nicht lösen können." Beim Zweitliga-Spiel des Karlsruher SC gegen Eintracht Frankfurt Anfang Mai seien 1600 Polizisten im Einsatz gewesen. "Das ist Wahnsinn. Wir können uns nicht ausschließlich auf den Fußball konzentrieren." Auch Hans-Ulrich Sckerl (Grüne) will die Polizeipräsenz an Stadien wieder deutlich reduziert wissen.

Im Grundsatz herrschte Einigkeit im Parlament: Man müsse hart und konsequent gegen Gewalt im Stadion vorgehen, betonten Abgeordnete aller Fraktionen. "Hass und Gewalt haben im Stadion nichts zu suchen, nichts auf dem Platz und nichts auf den Rängen", sagte der Abgeordnete Matthias Pröfrock (CDU). Diesbezüglich kritisierte er die FDP-Landeschef Birgit Homburger für ihre Aussage "Ich hasse Bayern München". So etwas könne er nicht verstehen. "Die hat 'nen Lattenschuss", sagte Pröfrock.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden im Ligabetrieb und bei den Sonderspielen in der abgelaufenen Saison insgesamt 236 (2010/11: 156) Menschen verletzt, darunter 61 Polizeibeamte (26). Die Zahl der Straftaten ist von unter 400 auf über 500 hochgeschnellt. Die Zahl der sogenannten Ultras, gewaltbereiter Fans, wird auf 1400 von bundesweit 15 000 beziffert. Nikolaos Sakellariou (SPD) und Sckerl plädierten für einen Versuch, mit diesen extremen Fußballanhängern ins Gespräch zu kommen.

Mit dem Treffen im Ministerium belebt Gall eine Tradition, die sein Vorgänger Heribert Rech (CDU) 2009 begonnen hatte. Nach einer Entspannung der Lage war im vergangenen Jahr auf einen Sicherheitsgipfel verzichtet worden. Doch nun müsse man konstatieren: "Die Sicherheitslage im Fußball bleibt eine Daueraufgabe." Gall will sich nach eigenen Worten darum bemühen, das Verbot von Pyrotechnik in Stadien durchzusetzen und die Eingangskontrollen zu verschärfen; Sanktionen für Fehlverhalten in Stadien müssten bundesweit vereinheitlicht werden.

Ein Punkteabzug für die Vereine als Strafmaßnahme halten die Parlamentarier allerdings für untauglich. "Dann hätten es die Chaoten in der Hand, den Tabellenplatz des Vereins zu bestimmen", meinte Ulrich Goll (FDP). Die Fans müssten stärker durch die Vereine und bei Fanprojekten betreut werden. Mit der Abschaffung des freiwilligen Polizeidienstes habe sich Grün-Rot selbst ein Bein gestellt. Denn dieser könne in brenzligen Lagen im Stadion helfen.