Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Wenn der Abend lang war - und mit Gerhard Mayer-Vorfelder wurde er meist lang - dann kam er irgendwann mit seiner Lieblingsanekdote: Als Kultusminister habe er sich mal auf dem Schulhof mit zwei Buben unterhalten. Im Weggehen hörte er den einen: "Du, des isch der VfB-Präsident." Entgegnete der andere: "Noi, des isch der Kultusminister." Darauf der Erste: "Des koa bloß der VfB-Präsident sei, weil der Kultusminister isch a Arschloch."

Hintergrund Prominenz aus Sport und Politik erinnert an ein "baden-württembergisches Urgestein", einen "streitbaren Geist" > Joseph Blatter (Fifa-Präsident): "Ein ganz Großer hat uns verlassen. Dein Lebenswerk bleibt in Erinnerung." > Wolfgang Niersbach (DFB-Präsident): "Ich habe ihn in all den Jahren immer als gradlinigen, entschlossenen und [+] Lesen Sie mehr Prominenz aus Sport und Politik erinnert an ein "baden-württembergisches Urgestein", einen "streitbaren Geist" > Joseph Blatter (Fifa-Präsident): "Ein ganz Großer hat uns verlassen. Dein Lebenswerk bleibt in Erinnerung." > Wolfgang Niersbach (DFB-Präsident): "Ich habe ihn in all den Jahren immer als gradlinigen, entschlossenen und kompetenten Menschen kennengelernt, der sich mit viel Engagement für den Sport eingesetzt hat und dabei immer die Bedürfnisse der Spieler im Blick hatte. " > Theo Zwanziger (ehemaliger DFB-Präsident): "Seine größte Leistung war gewiss die totale Veränderung der Nachwuchsförderung ab 2002 in Deutschland. (...) Damit ist er für mich der eigentliche Vater des WM-Erfolgs 2014. Ohne diese Maßnahmen hätten wir Spieler wie Mesut Özil, Mario Götze und Mats Hummels überhaupt nicht gefunden." > Bernd Wahler (VfB-Präsident): "Ein weitsichtiger Vordenker, der sich mit Herzblut für die Interessen seines VfB und des gesamten Fußballs eingesetzt hat." > Joachim Löw (Bundestrainer): "Meine Gedanken sind bei seiner Frau Margit und seiner Familie. Gleichzeitig verbinden mich viele positive Erinnerungen und Erlebnisse mit ,MV‘, sowohl aus unserer gemeinsamen Zeit in Stuttgart, wo ich ihn als Spieler und Trainer kennenlernen durfte, als auch später beim DFB. (...) Eine starke Persönlichkeit mit einer riesigen Fußballkompetenz." > Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München): "Wir verlieren einen engagierten, meinungsstarken und klugen Funktionär." > Winfried Kretschmann (Ministerpräsident Baden-Württemberg/Grüne): "Mit Gerhard Mayer-Vorfelder verliert unser Land einen authentischen Charakter, einen streitbaren Geist und einen der bekanntesten Politiker der jüngeren Landesgeschichte." > Thomas Strobl (CDU-Landeschef) und Guido Wolf (CDU-Spitzenkandidat): "Die CDU Baden-Württemberg hat eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten verloren - einen Kämpfer, der keiner Auseinandersetzung aus dem Weg ging. Kampfeslustig, furchtlos und gerne provozierend, verlässlich und standhaft. Er war ein baden-württembergisches Urgestein, an dem man sich reiben konnte, mit dem man aber auch viel Spaß haben konnte." > Nils Schmid (SPD-Landeschef und Vize-Regierungschef): "Eine Persönlichkeit, ein streitbares Original mit Ecken und Kanten, der auch polarisierte, aber nie seine Ziele aus dem Blick verlor. Persönliche Begegnungen mit ihm (...) habe ich immer geschätzt."

MV, wie ihn alle nannten, war in seiner Doppelfunktion nicht nur bekannt wie ein bunter Hund, er polarisierte auch immer. Und es gefiel ihm. "Gleichgültig lässt er keinen, entweder man mag ihn, oder man mag ihn nicht", hat Günther Oettinger über den Christdemokraten, der ihm weit mehr als Parteifreund war, gesagt. Wie dagegen Erwin Teufel seinen langjährigen Finanzminister (1991 bis 1998) einstufte, hat Mayer-Vorfelder in seinem Erinnerungsbuch "Ein stürmisches Leben" präzise festgehalten: "Für ihn war ich ein Hallodri mit Goldkette und -uhr, mit offener Krawatte und Spaß am Leben, Dinge, die sich aus seiner Sicht für einen wahren Konservativen nicht gehören."

Dabei konnte es gar keinen Zweifel geben, dass der 1933 in Mannheim geborene und in Waldshut aufgewachsene Prädikatsjurist Zeit seines Lebens ein Konservativer mit Ausprägung nach rechts war. Auch wenn MV unbürgerlich lange Haare trug, als er als persönlicher Referent bei Regierungschef Hans Karl Filbinger (den er bis zuletzt als seinen politischen Ziehvater verehrte) seine politische Laufbahn begann. Der für die CDU grandios gewonnene Landtagswahlkampf 1976 unter dem Motto "Freiheit oder Sozialismus" war so recht nach Art des Reserveoffiziers und Fallschirmjägers. Gern hätte er 1980 Franz Josef Strauß als Kanzler gesehen.

In diesem Jahr holte Lothar Späth den Finanzstaatssekretär als Kultusminister in sein Kabinett. Stand der junge, quirlige Regierungschef fürs Moderne, deckte Mayer-Vorfelder ihm zehn Jahre lang die rechte Flanke ab, aus Überzeugung und mit spürbarer Wollust: Lehrern untersagte er das Turnschuh-Tragen, verpflichtete sie dafür alle drei Strophen des Deutschlandlieds wenn schon nicht zu singen (wie Kritiker giftig behaupteten), so doch im Unterricht zu behandeln. Das Abitur musste wieder in zentralen Fächern abgelegt werden.

Immer stand der Politiker Mayer-Vorfelder gegen den von ihm stramm links verorteten Zeitgeist, weswegen den vierfachen Vater auch der anschwellende Ruf nach mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht anfocht: "Ich bin nicht für die Selbstverwirklichung der Zahnarztgattinnen zuständig."

Die Lehrergewerkschaft GEW und die Opposition verbissen sich in den "Reaktionär", Schüler demonstrierten. MV wiederum schlug mit Verve und lautstark im Landtag zurück. "Man hat mir gern das Etikett des rauflustigen Politikers angeheftet. Ich habe das immer als Auszeichnung betrachtet." Er war schon aus Prinzip kein Weichgespülter: "Demokratie heißt, dass unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen, ansonsten ist es keine Demokratie." Dass der polemische Haudegen, der weit besser austeilen als einstecken konnte, hinter seiner rauen Schale reichlich sentimental sein konnte und insgeheim ziemlich harmoniesüchtig war, war die andere Seite der Medaille.

In der großen Koalition von 1992 bis 1996 lernten immerhin die Sozialdemokraten den Finanzminister Mayer-Vorfelder als zuverlässigen, kompetenten Kollegen schätzen. Mit dem damaligen Wirtschaftsminister Dieter Spöri verband MV bis in die letzten Tage eine veritable Männerfreundschaft. Für den Genossen war der Christdemokrat einer, der "Politik wie ein Sportler" gemacht hat, mit vollem Einsatz, Fairness und Steherqualitäten. Letztere hatte MV schon deshalb gebraucht, weil sich mit ihm immer wieder Affären und Skandale (Graf, Toto-Lotto, Übergangsgeld) verbinden ließen.

Die eigentliche Erfüllung fand MV im Fußball. 25 lange Jahre lang war er Präsident des VfB. Die Verschränkung von Politik und der "wichtigsten Nebensache der Welt" fand nicht zuletzt im Amtszimmer im Neuen Schloss statt und bescherte MV Popularitätswerte, wie sie, wenn überhaupt, Ministerpräsidenten schmücken. Zwei Meistertitel holten seine Kicker und einen DFB-Pokalsieg. Als er 2000 ging, weinte keiner, dafür drückte den Verein ein hoher Schuldenberg.

2001 wurde sein Traum war: DFB-Präsident. Doch nach der vergeigten EM 2004 wurden Mayer-Vorfelder selbstherrliche Alleingänge vorgeworfen. Er musste die verbleibenden zwei Jahre Theo Zwanziger als Co-Präsidenten akzeptieren. Die Sommermärchen-WM zwei Jahre darauf war so schön wie bitter für ihn. Beim Spiel Deutschlands um den dritten Platz applaudierten 52 000 Merkel und Beckenbauer im Stuttgarter Stadion. Mayer-Vorfelder aber pfiffen sie aus.

In der Politik war es am Ende versöhnlich. Dass ihn der heutige Ministerpräsident einst auf einem grünen Parteitag gegen den Vorwurf in Schutz genommen hatte, ein Nazi zu sein, "fand und finde ich aller Ehren wert". Winfried Kretschmann gab es gestern zurück: Nach dem Ausscheiden von Mayer-Vorfelder aus der Politik "hat sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen uns entwickelt."