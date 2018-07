Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Das ist keine Gaunerei, das ist schlimmste Kriminalität". Das sagt Arthur Kübler vom Kreisseniorenrat über die immer mehr um sich greifende Abzocke von Alten durch den sogenannten Enkeltrick. "Hallo Oma, ich brauch Geld!" - unter diesem Motto hat die Sozialstiftung der Kreissparkasse zusammen mit der Polizei und dem Kreisseniorenrat eine Initiative gestartet, bei der es darum geht, alte Menschen davor zu bewahren, die Opfer von international organisierten und agierenden Verbrecherbanden zu werden.

Die Abzocke beginnt in professionell arbeitenden Call-Centern, vor allem von Osteuropa aber auch der Türkei aus, bei der mit perfiden und bis ins Detail ausgefuchsten Methoden alte Menschen um ihr Geld gebracht werden. Und sie enden in 95 Prozent der Fälle in einer Bankfiliale, wenn dort das von angeblichen Verwandten eingeforderte Geld abgehoben wird. "Die Bankmitarbeiter bewegen sich hier mit ihren Einwirkungsmöglichkeiten auf einem sehr schmalen Grat", sagt Bereichsleiter Joachim Schmutz von der KSK, selbst wenn sie Verdacht schöpften. Hauptkommissar Harald Pfeifer von der Polizeiprävention sagt, es sei aber auch erstaunlich, welch hohe Bargeldbeträge noch in vielen Seniorenwohnungen lagerten.

Theaterpädagoge Allan Mathiasch aus Ludwigsburg hat schon vor drei Jahren auf Anregung der Stuttgarter Polizei ein Theaterstück zu dieser Problematik entwickelt. Hier wird interaktiv mit den Senioren durchspielt, mit welchen Tricks der Verführung, von der Mitleidsmasche über schlechtes Gewissen machen, Ausnutzung von Hilfsbereitschaft, Zweifel an der geistigen Gesundheit bis hin zur Erpressung diese Verbrecher arbeiten.

Die Aufklärungserfolge in Stuttgart hätten danach messbar darin bestanden, dass die Zahl der angezeigten Delikte deutlich angestiegen sei - d.h. dass sich die Betroffenen aus dem "Dunkelfeld" dieser Kriminalität, oft genug aus Scham Opfer geworden zu sein, in das "Hellfeld" einer Anzeige mit Aufklärung begeben haben. Wie groß das "Dunkelfeld" ist, kann auch Harald Pfeifer nur vermuten, aber immerhin von 63 Fällen (in 2014) berichten, in denen eine Anzeige erfolgte. In fünf Fällen sei der Enkeltrick gelungen - mit einer Schadenssumme von über 25.000 Euro.

In wenigen Fällen, nämlich dann, wenn die Senioren vorgewarnt richtig gehandelt hätten, sei auch eine Festnahme gelungen. Er schildert dazu den gar nicht so seltenen Fall, in dem russlanddeutsche Zuwanderer gleich auf russisch angesprochen wurden, um bei einem familiären Notfall in der alten Heimat zu helfen. Die Anrufe kamen aus einem Callcenter in Litauen. Diese Callcenter würden, so Pfeifer, tagein, tagaus im Minutentakt anrufen, offenbar verfügten sie über eine entsprechende Datenmenge.

Obwohl die Polizei jederzeit bereit ist Aufklärungsvorträge zu halten, ist er von der Problemvermittlung durch das Theater überzeugt. Der Zugang zur Zielgruppe sei so spontaner und wirksamer. Die Anfälligkeit für diese Abzocke auf der emotionalen Schiene sei oft darin begründet, dass sich Senioren hier aus der Einsamkeit und Isolierung hinaus plötzlich wieder in einen Lebenskreis hineingenommen fühlten.

Die KSK-Sozialstiftung setzt den Betrag von 10.000 Euro für die Aufklärungskampagne ein.