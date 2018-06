Durch die Region Heilbronn-Franken wird die "die vielleicht wichtigste Stromleitung von Nord nach Süd führen", sagte gestern Umweltminister Franz Untersteller in Heilbronn.

Von Hans Georg Frank

"Machen wir den Gegen-Seehofer", ermunterte Umweltminister Franz Untersteller im Heilbronner Rathaus ein Dutzend Mitstreiter. Wie der grüne Politiker unterschrieben Vertreter von Regionalverband, Wirtschaft, Handwerk, Gewerkschaft, Umweltverbänden eine Erklärung, mit der sie sich für den Ausbau des Stromnetzes in Baden-Württemberg stark machen. Es geht um "SuedLink", jene rund 800 Kilometer lange Leitung von der Nordsee in den Südwesten. Das wohl größte Infrastrukturprojekt der Energiewende erfordert eine Verbindung mit rund 80 Meter hohen Masten im Abstand von 200 Metern. Durch die Region Heilbronn-Franken wird die "die vielleicht wichtigste Stromleitung von Nord nach Süd führen", sagte Untersteller.

Vehement kritisierte er Bayerns Widerstand gegen die Leitungen. Ministerpräsident Horst Seehofer verhalte sich "unsolidarisch und in höchstem Grade gefährlich". Denn auch der Freistaat brauche die Energie, "wenn aus den Bayerischen keine Bremer Motorenwerke werden sollen". Untersteller fürchtet, dass der CSU-Chef die Laufzeit von Atomanlagen verlängern wolle: "Das ist mit mir nicht zu machen."

Damit bei der Planung nicht nur Schutzbestimmungen berücksichtigt werden, sondern die Bürger auf den Trassenverlauf Einfluss nehmen können, wird es mehrere Veranstaltungen unter Leitung der Deutschen Umwelthilfe geben. Sie habe damit in Norddeutschland schon sehr gute Erfahrungen gemacht, sagte Peter Ahmels, Leiter der Abteilung Energie und Klimaschutz, etwa zehn Prozent der Bevölkerung hätten sich beteiligt.

Für "SuedLink" werde es die ersten Trassenvorschläge im kommenden Herbst geben, sagte Werner Götz von Transnet BW, dem Projektträger. Bisher stehe noch kein konkreter Verlauf fest für diesen "Garanten der Energiewende". Der Bürgerdialog sei ein zusätzliches Angebot, erklärte Minister Untersteller, die gesetzliche Beteiligung werde es selbstverständlich auch geben.

Zu den Unterzeichnern des Papiers gehört der Landesnaturschutzverband, in dem 34 Organisationen mit insgesamt 540 000 Mitglieder vereint sind. Präsident Reiner Ehret rief zu Geschlossenheit auf: "Man kann nicht die Energiewende wollen, aber alles ablehnen, was dazu beiträgt" Es könne nicht angehen, für den Atomstopp in Neckarwestheim und gleichzeitig gegen den Bau der Leitungen zu demonstrieren. Auch bei persönlicher Betroffenheit müsse "der große Vorteil" gesehen werden: "Es geht um die ökologische, soziale und volkswirtschaftliche Bedeutung der Energiewende für die ganze Welt."