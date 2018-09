Von Brigitte Kador

Heilbronn. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die ewige große Liebe - bei denen, die den "Liebespunkt" in Heilbronn eingerichtet haben - und vor allem auch bei jenen, die sie hier mit dem Anbringen eines Liebesschlosses besiegeln. Vor zwei Jahren war der Liebespunkt an der Fußgängerbrücke über den Neckar mitten in der Stadt eingeweiht worden.

Kurz vor dem zweiten Geburtstag am 10. August hat nun offenbar ein bislang unbekannter "Attentäter" Hunderte von Liebesschlössern mit einer Flüssigkeit bespritzt, sodass diese dadurch stark beschädigt wurden, wie ein eigens hinzugezogener Schlosser feststellte: Viele Schlösser sind vollständig oxidiert und die Inschriften damit nicht mehr lesbar. Dass es sich dabei um einen natürlichen Korrosionsprozess handelt, ist nach Meinung des Experten ausgeschlossen.

An dem Liebespunkt am Fuße des Götzenturms sind von Paaren mittlerweile mehr als 3000 Schlösser als Zeichen ihrer innigen Verbundenheit angebracht worden. Das lässt sich hochrechnen auf durchschnittlich vier Schlösser pro Tag, die hier angebracht werden - am Valentinstag kommen deutlich mehr hinzu. Nach dem gemeinsamen Anbringen, aus dem viele Paare eine kleine Zeremonie machen, wird der Schlüssel dann im Neckar versenkt.

Nicht nur Geschäftsführer Bernhard Winkler von der Heilbronn Marketing GmbH und Hans Hey, der Initiator der Idee für Heilbronn, sondern auch Passanten und vor allem die Paare, die mit ihren Schlössern tiefe Gefühle verbinden, zeigen sich vor allem emotional tief betroffen.

"Wer die Liebe so schmäht, hat die große Liebe bestimmt noch nicht kennengelernt", hört man vor Ort. Die Heilbronn Marketing GmbH hat inzwischen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und sucht Zeugen, die sich bei der Polizei melden sollen. Vermutlich wurde das Attentat Mitte Juli verübt.

Die Initiatoren versuchen, die unbekannte Flüssigkeit so weit wie möglich zu entfernen. Dies wird leider nicht in allen Fällen gelingen. Ein organisierter Besuch beim Heilbronner Liebespunkt gehört mittlerweile auch zum touristischen Angebot der Stadt.