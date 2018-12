Der Erlebnispark Tripsdrill öffnet am kommenden Samstag nach der Winterpause wieder seine Pforten. Foto: Endres

(rnz) Die deutschen Freizeitparks starten wieder in die Saison. So auch Tripsdrill: Über 100 originelle Attraktionen, von der Familienattraktion "Heißer Ofen" bis zur Katapult-Achterbahn "Karacho", sorgen für Spaß und Kurzweil. Mit der neuen Attraktion "Höhenflug", dem Einzug der Fischotter ins Wildparadies sowie der brandneuen Veranstaltung "Feuer und Flamme" wird es im Laufe des Jahres spannende Neuheiten geben.

Ab Samstag, 8. April, gibt es im Erlebnispark Tripsdrill wieder grenzenlosen Spaß mit über 100 originellen Attraktionen. Die Katapultachterbahn "Karacho", die in 1,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und die Holzachterbahn "Mammut" sorgen für den Rausch der Geschwindigkeit. Die kleinsten Besucher können sich selbst bei Wind und Wetter im Gaudiviertel spielerisch austoben. Tripsdrill ist bekannt für seine bunte Auswahl an Familienattraktionen. Diese Vielfalt zahlt sich aus: Im September 2016 wurde Tripsdrill zum zweiten Mal in Folge mit dem European Star Award als bester Themenpark Europas ausgezeichnet.

Warum der Weißstorch im Volksmund "Klapperstorch" genannt wird, hört man in Tripsdrill im Frühjahr auf Schritt und Tritt: Die Tripsdriller Störche werben schon jetzt laut klappernd für den Erlebnispark und das angrenzende Wildparadies. Schon seit Jahren sind hier über 20 der eleganten, frei lebenden Schreitvögel heimisch. Das 47 Hektar große Wildparadies beherbergt zudem rund 40 weitere Tierarten. Täglich - außer freitags - stehen außerdem auf dem Programm: die Fütterung der Wölfe, Bären und Luchse mit dem Wildhüter (14.30 Uhr) sowie die Flugvorführung von Adler, Geier, Eule & Co auf der Falknertribüne (11.30 Uhr & 15.30 Uhr).

Der Erlebnispark und das Wildparadies Tripsdrill haben vom 8. April bis zum 5. November 2017 täglich ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene und Jugendliche (ab zwölf Jahren) 31 Euro, Kinder und Senioren erhalten den Tagespass für 26 Euro.