Karlsruhe. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) kommt an - doch dort, wo die jungen Menschen besonders gerne arbeiten würden, fehlen die Stellen: im Kultur- und Öko-Bereich. Von den knapp 11 000 FSJ-Stellen, die ab September in Baden-Württemberg besetzt werden, sind laut einer dpa-Umfrage gerade mal 335 in diesen Segmenten. Auf eine Kultur-Stelle bewerben sich im Schnitt zehn Freiwillige, im Öko-Bereich sind es zwischen drei und vier. Bei den Sozial-Stellen hält sich Angebot und Nachfrage in etwa die Waage. In der Altenpflege und der Behindertenbetreuung werden einige Plätze unbesetzt bleiben.

An dem geringen Angebot mit 125 Kulturstellen werde sich so schnell nichts ändern, sagt der Bildungsreferent der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg, Tilman Rau, der die Angebote bündelt. «Im Moment betreiben wir keine offensive Werbung für neue Einsatzstellen.» Als einen Grund dafür nennt er den hohen pädagogische Anspruch. «Das FSJ ist ein qualitativ hochwertiges Praktikum, bei dem die Freiwilligen die Möglichkeit erhalten, sich zu entwickeln», sagt Rau. «Damit diese Qualität erhalten bleibt, müssen die Strukturen langsam wachsen.»

Ein weiterer Grund ist das knappe Budget für den gesamten FSJ-Bereich. «Das Geld reicht nicht für die Förderung aller Stellen», erläutert die Sprecherin des Arbeitskreises FSJ Baden-Württemberg, Gisela Gölz. Der Bund schießt pro Platz bis zu 200 Euro pro Monat zu, vom Land kommen für etwa die Hälfte der Stellen noch einmal 500 Euro pro Jahr. Stellen im Kulturbereich werden vom Land erst ab September dieses Jahres gefördert. Der Großteil der Kosten bleibt somit bei den Einrichtungen hängen, von denen viele sparen müssen. Kultureinrichtungen etwa rechnen pro Stelle mit Kosten von 700 Euro pro Monat - die pädagogische Betreuung eingerechnet.

Zu den 210 Ökologie-Stellen steuert das Land je 400 Euro pro Monat bei. Im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang 2012 wurde das Angebot drei Jahre lang um je 30 Stellen erweitert. Der Sprecher des Umweltministeriums, Ralf Heineken, begründet die höhere Förderungen folgendermaßen: «Die Anbieter der FÖJ-Stellen sind nicht in der Lage einen höheren eigenen Anteil zu leisten. Daher werden sie stärker unterstützt, als das bei anderen FSJ-Stellen der Fall ist.»

Insgesamt sind die Bewerberzahlen auch ein Jahr nach dem doppelten Abiturjahrgang weiter angestiegen. Im sozialen Bereich gibt es dennoch nur einen leichten Bewerberüberhang. «Die Motivation bei den klassischen sozialen Stellen ist häufig der Wunsch, später einen Beruf auf dem Gebiet zu ergreifen», sagt Wolfgang Hinz-Rommel von der Diakonie Württemberg. Schwer sei nach wie vor die Vermittlung von Stellen in der Altenpflege und der Behindertenbetreuung. Diese Arbeit könnten sich viele Jugendliche nicht vorstellen. Deshalb blieben einige Stellen in diesem Bereich wohl unbesetzt. (dpa-lsw)