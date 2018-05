Ein Mann wird nachdem er aus dem Imbiss gekommen ist, in Handschellen abgeführt. Er hatte sich nach Angaben der Polizei mit zwölf Menschen in einem Imbiss verschanzt. Foto: Franziska Kraufmann

Freiburg. Spezialkräfte der Polizei haben in Freiburg nach einem stundenlangen Nervenkrimi einen Schnellimbiss gestürmt und einen 36-Jährigen festgenommen. Bei dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos habe es laut Polizei nur Leichtverletzte gegeben. Es sei bei ein paar Schürfwunden geblieben, sagte Alfred Oschwald, Leiter der Polizeidirektion Freiburg. Der 36-Jährige hatte sich Donnerstagabend in seinem Restaurant verschanzt. Der Mann sei verheiratet und habe fünf Kinder, sagte Oschwald. Rund 14 Stunden später wurde der 36-Jährige festgenommen. Er hatte sich dort mit zunächst zwölf Personen verschanzt, wie eine Sprecherin sagte. Der polizeibekannte Mann hatte gedroht, das Lokal in einem Industriegebiet in die Luft zu sprengen. Was er genau erreichen wollte, war auch nach dem Zugriff der Polizei unklar. Polizisten hatten die ganze Nacht über immer wieder mit dem Täter telefonisch verhandelt. Für 13 Uhr kündigten die Ermittler eine Pressekonferenz an. (dpa)