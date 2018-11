Leingarten. (dpa) Für eine 62-jährige Frau aus Leingarten im Kreis Heilbronn hat sich hinter einem Notausgang ein tödlicher Abgrund geöffnet. Die Frau wollte am Dienstag an ihrer Arbeitsstelle lüften, öffnete ahnungslos die Notausgangstür und stürzte fünf Meter tief in ein Bauloch, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der Grund für das Unglück: Das Podest vor der Tür war am Montagnachmittag abgebaut worden, erklärte ein Sprecher. Nun müsse ermittelt werden, warum die Baustelle nicht ausreichend gesichert war.