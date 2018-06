Rheinmünster. (dpa-lsw) Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat nach Verlusten in den beiden Vorjahren wieder einen Passagierzuwachs erreicht. In den ersten sechs Monaten 2015 nutzten rund 457 000 Fluggäste den Airport, ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag in Rheinmünster (Kreis Rastatt) mitteilte. Positiv entwickele sich der Verkehr mit Ferienfliegern, betonte der Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH, Manfred Jung. Auch das neue Flugziel Istanbul trage zum Wachstum bei.

Für das Gesamtjahr rechnet Jung mit bis zu 1,1 Millionen Fluggästen. 2014 waren es gut 997 000. Rekordjahr war 2012 mit fast 1,3 Millionen Passagieren.