Von Sandra Cartolano

Stuttgart/Mannheim. Mohamed kommt aus dem Sudan. Sein Traum: "Tierarzt werden." Deshalb geht der 13-Jährige seit Montag in die Stuttgarter Rosensteinschule. Er besucht aber nicht den regulären Unterricht, sondern eine Vorbereitungsklasse. Hier lernt er Deutsch.

Zu Beginn des neuen Schuljahres bittet Klassenlehrerin Fatma Pekbey die neun Kinder, das Wort "Hallo" in ihrer Sprache zu nennen. Später stehen etwa das sudanesische "Merhabe", das arabische "Salem aleikum" oder das portugiesische "Olá" an der Tafel. In den speziellen Klassen werden alle Kinder aus dem Ausland unterrichtet, die Deutsch lernen müssen. "Manche Kinder sind schon sehr weit, andere sind fast Analphabeten", sagt die 37-Jährige. Mancher entpuppe sich gar als Mathe-Ass.

Nach Baden-Württemberg kommen in diesem Jahr geschätzt 100 000 Flüchtlinge - etwa 20 000 schulpflichtige Mädchen und Jungen dürften darunter sein. Sie dürfen ab dem ersten Tag Unterricht besuchen, wenn sie das wollen.

Viele junge Flüchtlinge werden in den nächsten Tagen und Wochen auch an der Käfertalschule in Mannheim erwartet. Die Grundschule in einem ruhigen Viertel am Stadtrand liegt nur wenige Kilometer vom Benjamin-Franklin-Village entfernt, einer ehemaligen US-Kaserne, in der derzeit mehr als 1000 Flüchtlinge untergebracht sind.

Rund 280 Kinder gehen hier zur Schule, viele mit Migrationshintergrund. Wie viele Flüchtlingskinder in diesem Jahr dazukommen werden, weiß Direktorin Christine Riedl noch nicht. Nur dass es deutlich mehr sein werden als im vergangenen Schuljahr, als zehn Schüler in der Vorbereitungsklasse Deutschunterricht bekamen.

1500 Vorbereitungsklassen werden in diesem Schuljahr im Südwesten eingerichtet, rund 300 mehr als im Jahr zuvor. Doch sie werden vermutlich nicht reichen, wie ein Sprecher des Kultusministeriums sagt.

Lernen - für viele Flüchtlingskinder sei das alles neu, sagt Riedl. Das System Schule sei ihnen unbekannt, manche hätten vorher noch nie ein Buch in der Hand gehabt. Zunächst jedoch muss Riedl ihnen beibringen, pünktlich zu sein - und jeden Tag wiederzukommen.

Wie soll ein Lehrer unterrichten, wenn er nicht einmal die Sprache der Schüler versteht? Riedl beginnt mit einfachen Sätzen - "Guten Tag" oder "Wie heißt du?". Die Schüler sprechen die Sätze immer wieder nach und stellen sich gegenseitig vor. Das Material für den Unterricht hat die Lehrerin teils selbst gebastelt.

Unter den neuen Schülern in den Vorbereitungsklassen sind nun möglicherweise auch Kinder aus Syrien und dem Irak, die oft durch Krieg und Flucht traumatisiert sind. Was dadurch auf die Lehrer zukommt, ist noch ungewiss. "Wir tun, was möglich ist", verspricht Riedl.