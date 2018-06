Die Landesregierung will reagieren auf kritische Zustände in der Flüchtlingsaufnahme: Das verkündete Ministerpräsident Kretschmann (mit Integrationsministerin Öney) gestern. Fotos: dpa

Die Landesregierung will reagieren auf kritische Zustände in der Flüchtlingsaufnahme: Das verkündete Ministerpräsident Kretschmann (mit Integrationsministerin Öney) gestern. Fotos: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als der Flüchtlingsgipfel im Stuttgarter Neuen Schloss beginnt, ist die Stimmung gereizt. Vertreter der Kommunen, die mit überfüllten Erstaufnahmestellen zu kämpfen haben, leeren sich den Kropf. "Es war kein Wohlfühlgespräch", gibt Städtetags-Geschäftsführerin Gudrun Heute-Bluhm die Stimmung wider.

Am Ende der fünfstündigen Veranstaltung aber sind viele milder gestimmt. "Ich fahre deutlich beruhigter nach Hause, als ich hergekommen bin", bekennt der Karlsruher OB Frank Mentrup (SPD). Der Präsident des Landkreistags, der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU), sagt: "Wir haben den Eindruck: Wir sind heute zum ersten Mal gehört worden."

Hintergrund Die Beschlüsse Erstaufnahme: Die Zahl der Plätze in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (Lea) soll von 9000 auf 20.000 im Laufe des Jahres 2016 erhöht werden. Syrische Flüchtlinge: Das Land will darauf hinarbeiten, dass syrische Bürgerkriegsflüchtlinge gar nicht erst in die Lea kommen, sondern umgehend in die Kommunen verteilt [+] Lesen Sie mehr Die Beschlüsse Erstaufnahme: Die Zahl der Plätze in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (Lea) soll von 9000 auf 20.000 im Laufe des Jahres 2016 erhöht werden. Syrische Flüchtlinge: Das Land will darauf hinarbeiten, dass syrische Bürgerkriegsflüchtlinge gar nicht erst in die Lea kommen, sondern umgehend in die Kommunen verteilt werden. Mindestwohnfläche: Die zum Jahresbeginn 2016 von Grün-Rot beschlossene Ausdehnung der Mindestwohnfläche für Flüchtlinge von 4,5 auf 7 Quadratmeter wird zunächst für zwei Jahre ausgesetzt. Task Force: Staats-, Innen-, Integrations- sowie Wirtschafts- und Finanzministerium sollen in einer gemeinsamen Lenkungsgruppe zusammenarbeiten. Darin sollen auch die kommunalen Spitzenverbände vertreten sein. Wohnraumförderung: Für 2016 stellt das Land mindestens 30 Millionen Euro zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung. Abschiebungen: Abgelehnte Asylbewerber sollen zu einer freiwilligen Rückkehr bewegt werden. Arbeitsmarkt: Flüchtlinge vom Westbalkan sollen legale Zugangsmöglichkeiten zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten.

[-] Weniger anzeigen

Es sind mehrere Maßnahmen, die den angestauten Unmut dämpfen. So soll die Kapazität der Erstaufnahmeplätze von derzeit knapp 9000 bis Ende 2015 um knapp 6000 und bis Ende 2016 um weitere 5000 auf dann 20.000 erhöht werden. "Auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange", sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Vielmehr wolle man noch zusätzliche Liegenschaften finden. Die bestehenden knapp 9000 Plätze teilen sich mehr als 12.000 Asylbewerber. In den Aufnahmestellen werde die Zahl der Sozialarbeiter erhöht, auf 100 Flüchtlinge solle ein Sozialarbeiter kommen, sagt Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD).

Finanzminister Nils Schmid (SPD) sagt den Kommunen für 2016 eine 30-Millionen-Euro-Tranche für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge in den Städten und Gemeinden zu. Die Regierung will die Kommunen zudem an der neuen "Task Force" der Amtschefs von Staats-, Integrations-, Finanz- und Innenministerium beteiligen.

Die Lenkungsgruppe soll dafür sorgen, dass Beschlüsse künftig stringenter umgesetzt werden. Die Kommunen hatten beklagt, dass sie es bislang in Asylfragen mit bis zu neun verschiedenen Ministerien zu tun hätten.

Die für 2016 gedachte Vorschrift, wonach die Kommunen jedem Asylbewerber in der Anschlussunterbringung eine Mindestwohnfläche von 7 statt derzeit 4,5 Quadratmetern zur Verfügung stellen müssen, setzt das Land für zwei Jahre aus. Damit revidiert die Koalition unter dem Druck der Ereignisse einen Beschluss, den sie trotz Warnungen der Kommunen erst 2013 gefällt hatte.

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen hatte da indes noch keiner in der Dynamik vorhergesehen. Kamen 2010 noch rund 5000 Flüchtlinge neu nach Baden-Württemberg, könnten es 2015 laut der jüngsten Prognose des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 54.000 werden. Die Kommunen rechnen mit bis zu 80.000; in Berliner Koalitionskreisen wird sogar die Zahl 100.000 ventiliert. Das BAMF will seine Prognose Ende August erneut überprüfen.

Auch wegen der unwägbaren Entwicklung will Grün-Rot die Rückführungen abgelehnter Asylbewerber forcieren: Die Beratung zur freiwilligen Rückkehr solle ausgebaut werden. Wer aber ausreisepflichtig sei und sich der Rückführung willentlich entziehe, müsse künftig verstärkt mit Kürzungen des Taschengelds und Arbeitsverboten rechnen, kündigt Kretschmann an. An den Bund richtet das Land die Forderung, die Asylanträge schneller zu bearbeiten. Syrischen Flüchtlingen solle außerhalb des Asylverfahrens ein schnelles Bleiberecht gewährt werden. Damit könnten Syrer schnell in die Kommunen und in Arbeit kommen, so Kretschmann.

Die beteiligten Fraktionschefs von CDU, Guido Wolf, und FDP, Hans-Ulrich Rülke, sprechen hinterher von einem "Gipfel der Beschwichtigungen" respektive der "Selbstverteidigung". Die Kommunalpolitiker geben sich abwartend: Die Ankündigungen müssten nun "mit Leben gefüllt" werden, sagte Landkreistags-Präsident Walter.