Von Bettina Grachtrup

Stuttgart. Es sieht aus wie ein Suizid: Am 16. September 2013 stirbt Florian H. in einem brennenden Wagen auf dem Stuttgarter Wasen. Für die Ermittler scheint die Sache ziemlich schnell klar zu sein. Sie gehen von einer Selbsttötung aus - vermutlich aus Liebeskummer. Seine Familie und der Berliner Extremismusprofessor Hajo Funke stellen diese offizielle Darstellung aber massiv infrage. Wurde Florian in den Tod getrieben oder sogar getötet, weil er die wirklichen Mörder der in Heilbronn erschossenen Polizistin Michèle Kiesewetter kannte?

Die Bundesanwaltschaft schreibt den Kiesewetter-Mord den NSU-Mitgliedern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu. Doch Experten wie Funke haben da ihre Zweifel. Vater und Schwester von Florian weisen am Montag bei ihrer Befragung im NSU-Untersuchungsausschuss des Stuttgarter Landtags auf Ungereimtheiten und vermeintliche Schlampereien bei den Ermittlungen hin. Das Vertrauen in den Staat und die Polizei haben sie völlig verloren. Manche Informationen wollen sie nur in nicht-öffentlicher Sitzung preisgeben. Sie zögern mit der Übergabe von Beweismaterialien an den Ausschuss.

"Was mich als Papa und uns als Familie belastet hat, ist, wie die ganze Sache abgegangen ist", beginnt der 58 Jahre alte Familienvater seine Aussage. Die Polizei habe den Suizid als These in den Raum gestellt und sei davon nie wieder losgekommen. "Wir leiden immer noch, weil unser Sohn so in den Dreck gezogen wurde." Zwar sei Florian wirklich kein Heiliger gewesen. Doch sein Sohn habe sich trotz massivster Drohungen von der rechten Szene losgelöst.

Völlig unverständlich ist für den 58-Jährigen, warum die Polizei sich angeblich nie für Laptop und Handy seines Sohnes interessierte. Die schwer lädierten Geräte lagen nach Angaben der Familie noch in dem ausgebrannten Wagen, den Florians Geschwister vor der Verschrottung bewahrten.

In der offiziellen Ermittlungsakte sieht er Widersprüche. Mal sitze Florian laut Aktenlage verbrannt auf der Fahrer-, mal auf der Beifahrerseite. Und auch die offizielle Annahme, dass Florian den Brand selbst auslöste, bezweifelt der Vater. Vielmehr deutet er an, dass sein Sohn zumindest bewusstlos gewesen sein könnte. "Es kann mir keiner erzählen, dass jemand bei lebendigem Leib verbrennt und kein Schrei, gar nichts, zu hören ist", verweist er auf Zeugenaussagen. Seltsam auch: Sein Sohn habe vor Feuer panische Angst gehabt.

Der Vater behauptet, Florian habe den Begriff NSU schon vor dem Auffliegen der Terrorgruppe fallengelassen. Die Schwester glaubt, dass Florian "kein kleiner Fisch" in der rechten Szene war. "Ich sag’ Euch nicht zu viel. Denn je mehr ihr wisst, desto mehr Angst muss ich um Euch haben", habe Florian gesagt.

Ist dies die persönlich gefärbte Version einer von Leid und Trauer gezeichneten Familie, oder gibt es wirklich Versäumnisse der Ermittler?

Die Abgeordneten gehen auch der "Liebeskummer"-These nach, erfahren, dass Florian zeitweise mit mehreren jungen Frauen gleichzeitig liiert war. "Von Liebeskummer haben wir nie etwas bemerkt", widerspricht der Vater.

Florian war in psychiatrischer Behandlung - wegen seiner Ängste, sagt die Familie. Nach dem rechtsmedizinischen Gutachten hatte der junge Mann bei seinem Tod zahlreiche Medikamente intus. Es bleibt viel Arbeit für den Ausschuss, der sich am 9. und 13. März weiter mit dem ominösen Tod beschäftigen will.