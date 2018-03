Von Sören S. Sgries

Samstag trifft sich die Südwest-SPD zum Landesparteitag in Wiesloch. Bildungspolitik und Finanzen dürften mit Blick auf die Kommunalwahlen wichtige Themen sein. Geplant ist auch eine Diskussionsrunde zum Rechtsextremismus. Im Interview spricht SPD-Landeschef Nils Schmid (40) über diese Themen.

Die Opposition hat sich derzeit auf die Minister der Grünen eingeschossen - weil die SPD alles richtig macht?



Jeder ist mal dran. In jüngster Zeit steht das Thema Straßenbau im Vordergrund, wo es Versäumnisse in der Umsetzung gab. Aber wir halten da zwischen SPD und Grünen zusammen.

Bildung wird Thema bei den Kommunalwahlen sein. Muss es wirklich zum Lehrerstellen-Abbau kommen, über 11.000 Stellen bis 2020?



Erst einmal haben wir deutlich mehr in Bildung investiert, indem wir die Studiengebühren abgeschafft und die Kleinkindbetreuung ausgebaut haben. Wir haben Ganztagsschulen eingerichtet, die Gemeinschaftsschule eingeführt und über 1000 Sozialarbeiter neu eingestellt. Insofern sind die Investitionen in die Bildung auf einem so hohen Niveau wie noch nie in Baden-Württemberg. Wir werden bei jedem Haushalt abwägen, was notwendig ist für die Fortführung des Bildungsaufbruchs und was vertretbar ist mit Blick auf die notwendige Haushaltskonsolidierung.

Mit Blick auf die Demografie herrscht die Sorge vor, dass die Bildungsinfrastruktur in der Breite verloren geht.

Durch die Einführung der Gemeinschaftsschule ermöglichen wir den Kommunen, mehr Standorte in der Fläche zu erhalten, als wenn die CDU weiter regiert hätte. Uns geht es dabei auch um Haushaltskonsolidierung, vor allem aber werden frei werdende Ressourcen in die Verbesserung der Unterrichtsversorgung fließen.

Schuldenabbau ist der Bevölkerung wichtig. Wolfgang Schäuble schafft die "Schwarze Null", Sie müssen Schulden machen. Wie erklären Sie das?

Der Bundesfinanzminister hat das Glück, dass er nicht so hohe Pensionslasten hat wie Baden-Württemberg. Er hat weiterhin das Glück, dass er nicht so viel in die Sanierung von Landesvermögen hat stecken müssen wie wir und dass er nicht steigende Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung stemmen muss. Ich freue mich, dass es im Bund gut läuft, aber wir im Land haben mit gewaltigen Aufgaben zu kämpfen. Die Erblast der vergangenen Jahre ist beträchtlich.

2020 müssen Sie den ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Wie schaffen Sie das bei schlechterer Konjunktur?

Das ist gerade die neue Perspektive, die die Schuldenbremse eröffnet. Sie lenkt zu Recht den Blick auf das strukturelle Defizit. Wenn aufgrund der schwächelnden Konjunktur die Einnahmen zurückgehen, dürfen ja neue Schulden aufgenommen werden. Es bringt nichts, einmal eine "Schwarze Null" zu erreichen, indem man Kosten in die Zukunft verschiebt. Die Ministerien müssen jetzt ihre Einzelhaushalte durchforsten und strukturelle Einsparbeiträge liefern.

Die Kommunen hatten im vergangenen Jahr 400 Millionen Euro an Überschüssen. Müssen sie die Streichung von Landeszuschüssen fürchten?

Nein. Wir haben mit den kommunalen Landesverbänden einen Pakt für die gesamte Legislaturperiode beschlossen. An dem werden wir nicht rütteln. Es ist gut, wenn die Kommunen Geld haben, weil sie ihrerseits große Beiträge für den Ausbau der Kinderbetreuung leisten, weil sie ihre kommunale Infrastruktur sanieren müssen.

Blicken wir auf die Bundespolitik: Schadet der Mindestlohn der Südwest-Wirtschaft?

Nein, er wird dem Wirtschaftsstandort nicht schaden. Es gibt in Baden-Württemberg ein feines Gespür der Menschen dafür, ob es gerecht am Arbeitsmarkt zugeht. Nach Auskunft des Statistischen Landesamts gibt es im Land etwa 280.000 Beschäftigte - und da sind die kleinen Betriebe noch nicht mit erfasst -, die unter dem geplanten Mindestlohn liegen. Deshalb ist der Mindestlohn in Baden-Württemberg ein wichtiger Beitrag zu Gerechtigkeit und Ordnung am Arbeitsmarkt.

Ausnahmen, etwa für die Landwirtschaft, befürworten Sie nicht?

Nein, es wird keine Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen geben. Man hat die Möglichkeit, tarifvertragliche Lösungen zu finden. Das ist auch im Koalitionsvertrag für Saisonarbeiter vorgesehen. Der Entwurf von Andrea Nahles ist gut.

Ein zweites bundespolitisches Thema: Bringt der Doppelpass-Kompromiss das gefürchtete "Bürokratiemonster"?

Der Kompromiss ist ein klarer Fortschritt gegenüber dem Gesetzentwurf von Innenminister de Maizière, weil er deutlich vereinfachte Verwaltungsregeln aufstellt und insbesondere eine Art Beweislastumkehr vorsieht, was die Vorgehensweise der Behörden angeht. Deswegen hat sich der Vorstoß von uns Bundesländern gelohnt, weil sich substanziell etwas geändert hat. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man die Optionspflicht einfach abschafft. Das war aber mit der CDU nicht möglich.

Größeren Personalbedarf, mehr Kosten in der kommunalen Verwaltung fürchten Sie nicht?

Die Gefahr sehe ich nicht. Es wird die Verwaltung beschäftigten - aber dadurch, dass man auf vorhandene Daten der Einwohnermeldeämter zurückgreifen kann, ist der Verwaltungsaufwand deutlich geringer als im ursprünglichen Entwurf von de Maizière.

Ein Schwerpunkt des Landesparteitags wird der Kampf gegen Rechtsextremismus. Gibt es ein generelles Problem im Land?

Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist eine stete Aufgabe. Wir haben - auch in Baden-Württemberg - rechtsextreme Strukturen, aber ebenso sehr viele Initiativen, die dagegen angehen. Künftig soll eine Enquete-Kommission überlegen, was wir dagegen tun können, dass diese wirre Ideologie Fuß fasst in der Gesellschaft. Da geht es um Möglichkeiten in den Schulen, um Maßnahmen der Behörden bis hin zu rechtlichen Mitteln. Wir meinen den Kampf gegen den Rechtsextremismus wirklich ernst.

Warum Enquete und nicht NSU-Untersuchungsausschuss?

Ein Untersuchungsausschuss ist zurzeit nicht dazu geeignet, mehr Erkenntnisse zu bringen als andere Ausschüsse und auch die Ermittlungen des Innenministeriums zu Rechtsextremismus speziell in Baden-Württemberg bereits geliefert haben. Wir wollen den Rechtsextremismus in seiner ganzen Breite anschauen, ebenso wie die ganze Vielfalt der Möglichkeiten zur Bekämpfung. Mit externen Sachverständigen kann man das umfassend beleuchten. Erfahrungsgemäß haben Empfehlungen, die von einer Enquete-Kommission kommen, auch ein höheres Gewicht für die Landespolitik.

Erwarten Sie Empfehlungen zur Architektur der Sicherheitsbehörden?

Auch das kann die Kommission beurteilen, zum Beispiel was die künftige Struktur des Verfassungsschutzes angeht. Allerdings muss man sagen, dass Innenminister Reinhold Gall schon eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen gezogen hat aus dem Versagen der Sicherheitsbehörden, insbesondere aus der mangelnden Koordinierung bei der NSU-Mordserie. Da hat Baden-Württemberg rasch erste Maßnahmen getroffen. Wie hier Informationen nicht geflossen sind, das darf nie wieder passieren.

Ist eine Abschaffung einzelner Behörden, etwa des Landesverfassungsschutzes, noch Thema?

Nein, das fordert im Landtag niemand. Man muss eher darauf achten, wie der Verfassungsschutz schlagkräftiger aufgestellt werden kann. Es wurden aber auch in den Reihen der Polizei die Staatsschutzbereiche wieder deutlich gestärkt, um extremistischer Gewalt frühzeitig auf die Spur zu kommen. Da hat Innenminister Gall im Zuge der Polizeireform schon sehr gute Arbeit geleistet.