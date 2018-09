Manfred Grothe leitete die Prüfkommission zu den Vorgängen in Limburg. Nun leitet er das Bistum vorübergehend selbst. Foto: dpa

Von Florentine Dame und Martin Oversohl

Limburg. Der Kontrast könnte größte kaum sein: Weihbischof Manfred Grothe, 74, gilt als solide, zurückhaltend und gewissenhaft - vor allem aber als Fachmann für Finanzfragen. Nun soll er als Apostolischer Administrator das krisengeschüttelte Bistum Limburg in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Mit der Lage im Limburger Bistum ist der gebürtige Ostwestfale vertraut: Die Deutsche Bischofskonferenz hatte ihn im Herbst zum Leiter der Kommission ernannt, die die Vorgänge um den Limburger Bischofssitz untersucht hat.

Deren Abschlussbericht geht mit Franz-Peter Tebartz-van Elst hart ins Gericht: Der bisherige Bischof Kirchenmann trage die Hauptschuld für den Bauskandal, bei dem sich die Kosten im Laufe des Projektes versechsfacht hatten. Außerdem sei er stets über horrende Preissteigerung auf dem Domberg informiert gewesen, heißt es in dem Bericht, den die Bischofskonferenz am Mittwoch veröffentlichte. Bischof und Domkapitel hätten geltendem Recht "in zahlreichen Fällen nicht Rechnung getragen".

Bereits vor der Amtsübernahme von Tebartz-van Elst sei das Bauprojekt "mit unrealistischen Kostenangaben geplant und kommuniziert" worden, räumt die Kommission ein. "Dies war für den Bischof eine schwere Hypothek."

Dennoch: "Die Ausgestaltung des Bauprojekts in der ihm eigenen Wertigkeit geht vorwiegend auf Wünsche und Aufträge des Bischofs zurück", stellt die Kommission fest. Zu den teuren Sonderwünschen gehörten Bronzefenster (1,73 Millionen statt verplanter 910.000 Euro), ein Zierfischbecken für 213.000 Euro, Parkettbelag zum Quadratmeterpreis von 488 Euro, 490.000 Euro für Innentüren und 650.000 Euro für eine spezielle LED-Beleuchtung.

Das Problem: Um Einzelheiten kümmerte sich Tebartz laut Bericht nicht. Er "wich Kostenfragen auch bewusst aus", heißt es da. Dabei wären Millionenkosten vermeidbar gewesen: Aus Zeitgründen kamen günstigere Anbieter oftmals nicht zum Zug.

Schuld trifft laut dem Bericht auch den Diözesanverwaltungsrat. Dieser sei seinen Pflichten nicht in ausreichendem Maße nachgekommen. Einwände seien aus Angst oder Loyalität zurückgehalten worden. Bereits im Juni 2013 seien "offenkundig falsche Zahlen" genannt worden, kritisiert die Kommission. Demnach wussten die Beteiligten zu jedem Zeitpunkt, dass seit Baubeginn nicht die tatsächlichen Kosten präsentiert wurden.

Grothe wäre das wohl nicht passiert. Er übernahm schon 1982 im Paderborner Generalvikariat die Abteilung Finanzen. Er sitzt im Aufsichtsrat der Bank für Kirche und Caritas, ist Vorsitzender der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse und Finanzchef des Verbandes der Diözesen Deutschlands.

"Wir werden das Geschehene sorgfältig und umsichtig aufarbeiten", sagt Grothe über seine Aufgabe in Limburg. Der bisherige Interimsverwalter, Generalvikar Wolfgang Rösch, wird sein Stellvertreter. Was aus der überteuerten Residenz wird, ist noch offen.