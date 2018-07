Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Sie geben sich am Anfang und Ende die Hand, aber zwischendrin zeihen sie sich der Lüge: Seit gestern verhandelt das Landgericht den Streit zwischen Stefan Mappus und seine ehemaligen Rechtsberater über den Enbw-Deal.

Es ist längst keine Frage der Ehre mehr, sondern es geht um richtig viel Geld: Ex-Regierungschef Stefan Mappus hat bereits eine sechsstellige Summe in seine Verteidigung gesteckt. "Reich wird man nicht in der Politik", sagt sein Anwalt, schon gar nicht, wenn man wie Mappus nur ein Jahr in Amt und Würden war. In dieser Zeitspanne hat er die Hälfte des Energieversorgers EnBW aus französischer Hand zurückgekauft, verfassungswidrig und am Parlament vorbei. Dieser politische Makel kostete Mappus nach der verlorenen Wahl bereits den Anschlussjob beim Arzneimittelhersteller Merck.

Zu diesem politischen Makel drohte eine finanzielle Kalamität: Der Deal, sagen die politischen Gegner, war viel zu teuer. Prompt setzte sich die Staatsanwaltschaft in Gang und ermittelt auf der Basis eines hoch umstrittenen Gutachtens nun schon seit Jahren wegen des Verdachts der Untreue. Heißt: Der Ex-Premier soll wissentlich Milliarden zu viel für das Aktienpaket locker gemacht haben.

Gegen diesen Verdacht, ob nun erhoben von der Staatsanwaltschaft oder zuvor vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages, wird Mappus von einer Riege hochbezahlter Juristen verteidigt. Dies alles wäre unnötig, schlussfolgert der ehemalige Politiker, wenn sein damaliger federführender Rechtsberater, der Stuttgarter Jurist Martin Schockenhoff, ihn richtig beraten, sprich vor der Verfassungswidrigkeit gewarnt hätte.

Viel entscheidender ist derzeit aber noch die grundsätzliche Frage, ob Mappus überhaupt den Richtigen verklagt. Der Beratervertrag lief mit dem Land, deshalb muss das Gericht anhand einer Vielzahl einzelner Kriterien abwägen, ob Mappus eine erweiterte juristische Schutzwirkung zugestanden bekommt.

Ja, sagt sein Anwalt, denn sonst müsste die öffentliche Hand in schwierigen juristischen Fragen statt einem künftig viele Anwälte beschäftigen; im konkreten Fall neben der renommierten Kanzlei Gleiss Lutz für das Land einen Anwalt für den Regierungschef, einen weiteren für den Finanz- und einen dritten für den Staatsminister. Und was, wenn die alle zu unterschiedlichen Bewertungen kämen? Regierungsentscheidungen würden dergestalt jedenfalls nicht beschleunigt.

Nein, sagt Gleiss Lutz, "Mappus war nicht unser Mandant", sondern eben die Landesregierung, und ein Schuldeingeständnis gebe man nicht ab.

Mappus erläuterte in der ersten und einzigen öffentlichen Sitzung, Gleiss Lutz und vor allem Schockenhoff waren der alleinige Berater, weder er noch das Kabinett hätten dem Kauf zugestimmt, wenn die rechtlichen Risiken bekannt gewesen wären. Auch auf Nachfrage habe Schockenhoff weder dem damaligen Finanzminister Willi Stächele, noch dem Europaminister Wolfgang Reinhart oder dem Kabinett von den verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten berichtet. Schockenhoff sagt, man habe ihn gar nicht ausdrücklich gefragt, und er habe nichts explizit ausgeschlossen. Vor allem aber der Investmentbanker Dirk Notheis, der für den ökonomischen Teil des Geschäfts zuständig war, "der wusste, dass der Kauf nicht frei von Risiken war".

Das Gericht wird nun am 20. Januar verkünden, wie es weitergeht, ob Zeugen gehört werden oder schon ein Urteil zu fällen ist. Bis dahin könnte das Schiedsverfahren in der Schweiz entschieden sein, in dem die Nachfolgeregierung Millionen zurückfordert. Mappus Anwälte wissen von einem Gutachten, das der Schiedskommission jetzt vorliegt und das dem Aktienpaket einen weit höheren Wert bescheinigt als Mappus überwiesen hat. Dann wäre automatisch auch der Untreueverdacht gegen den Ex-Premier vom Tisch und zigtausend Euro drohender Anwaltskosten.