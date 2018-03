Ein Skifahrer fährt auf dem Feldberg im Schwarzwald an einer Schneekanone die Piste hinab. Auf dem Feldberg hat die Skisaison in diesem Winter begonnen. Mehrere Skilifte haben geöffnet. Foto: Patrick Seeger/dpa

Feldberg. (dpa-lsw) Vier Tage vor dem meteorologischen Winteranfang hat im größten Skigebiet in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Schwarzwald, die Saison begonnen. Zum Start am Freitag gingen die ersten sechs der insgesamt 35 Lifte in Betrieb. Rund um den 1493 Meter hohen Gipfel lagen den Angaben zufolge rund 50 Zentimeter Schnee. Schneefall und künstliche Beschneiung in den Tagen zuvor sorgten für eine geschlossene Schneedecke. «Wir sind gerüstet», sagte Feldbergs Bürgermeister Stefan Wirbser (CDU). Auch an anderen Orten im Schwarzwald ist erstmals in dieser Saison Wintersport möglich. Auf der Schwäbischen Alb dagegen fehlt dafür noch der Schnee.