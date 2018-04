Alle drei Kreisverkehre in der Heuss-Stadt Brackenheim sind jetzt fertig - damit gehören die Umleitungen der Vergangenheit an. Foto: Endres

(rnz) Nach knapp acht Monaten Bauzeit sind nun alle drei Kreisel entlang der Brackenheimer Ortsdurchfahrt für den Verkehr freigegeben. Ampelfrei und flüssig soll der Verkehr also künftig durch die Kernstadt fließen. Ein Grund zum Feiern - erst Recht, weil sich die ein oder andere unvermeidbare Einschränkung für Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Einzelhändler nun dem Ende zuneigt.

Aus diesem Grund hatte die Stadt Brackenheim zur "Glühweinparty" mitten auf dem Kreisverkehr am Bürgerzentrum eingeladen. Und zahlreiche Bürger nahmen diese Einladung gerne an. Die 300 der von Mitarbeitern des Bauhofs und der Verwaltung frisch gegrillten Rote Würste waren daher in Windeseile unter die Leute gebracht. "Kreisverkehre fallen leider nicht vom Himmel", dies betonte Bürgermeister Rolf Kieser bereits zum Spatenstich im Frühjahr. Und er sollte Recht behalten: "Daher mussten wir alle einige Monate die Zähne zusammenbeißen und diese Zeit gemeinsam durchstehen". Zumal neben den Kreiseln auch die Ortsdurchfahrt Botenheim erneuert, der Zentrale Omnibusbahnhof erweitert und ein Regenüberlaufbecken in Meimsheim errichtet wurde. Investitionsvolumen zusammen: stolze 5,6 Millionen Euro.

Als "absolut richtig" bezeichnete der Verwaltungschef die Entscheidung, diese Baumaßnahmen parallel zueinander über die Bühne zu bringen. Hätte die Stadt die Projekte nacheinander abgewickelt, "dann hätten wir vielleicht mit weniger Einschränkungen zu kämpfen gehabt, diese dafür aber über einen Zeitraum von zwei Jahren in Kauf nehmen müssen".

Einen Dank richtete Bürgermeister Rolf Kieser an den Landkreis, der sich mit einem Betrag von 214.000 Euro beteiligte sowie an das Land, das entsprechend des Anteils der Landesstraßen an den Kreuzungen einen Zuschuss in der Größenordnung von 850.000 Euro beigesteuert hat.

Wermutstropfen dabei: Da das Land nicht über die personellen Kapazitäten verfügte, um die Planung selbst vorzunehmen, ist die Stadt dafür eingesprungen. Entgegen früheren Aussagen sieht es jetzt jedoch danach aus, dass die Stadt auf den Planungskosten in Höhe von rund 150.000 Euro sitzen bleibt. "Wir haben das Land bereits schriftlich darum gebeten, sich nochmals zu überlegen, ob man so mit uns umgehen möchte", berichtete Bürgermeister Rolf Kieser. In den sozialen Medien kursierte vor einigen Wochen sogar kurzzeitig das Gerücht, die Kreisel müssten nochmals abgerissen werden, da diese versehentlich "zu schräg" eingebaut wurden. Doch auch diese Sorge konnte der Fachplaner nehmen: "Wir müssen auf den Kreuzungen eine gewisse Höhendifferenz überwinden. Deshalb haben die Kreisverkehre - wie übrigens so gut wie jeder Kreisel weltweit - eine leichte Schräglage", so der Planer.