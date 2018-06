Sandra aus Spanien jongliert am Samstag in Freiburg am Flückiger See im Sonnenschein bei frühlingshaften Temperaturen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Stuttgart. (dpa-lsw) Sonne satt und Temperaturen über 15 Grad: Die Baden-Württemberger genießen das erste richtig warme Frühlings-Wochenende in diesem Jahr. Parks und Straßencafés im Ländle waren am Samstag gut besucht, vor den Eisdielen standen die Menschen teilweise Schlange. Im Alten Botanischen Garten in Tübingen hatten einige Sonnenhungrige ihre Picknickdecken direkt neben den Schneeglöckchen ausgebreitet. Auf den kurvigen Straßen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb starteten viele Motorradfahrer in die Zweiradsaison.

Im Breisgau und im Rhein-Neckar-Raum waren die Temperaturen schon am Samstagmittag auf 15 Grad gestiegen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Damit liegen die Werte zwar über dem jahreszeitlichen Durchschnitt, sind aber noch nicht außergewöhnlich. Im vergangenen Jahr wurden am 8. März fast 19 Grad gemessen. An diesem Sonntag soll es aber noch wärmer werden: Dann erwarten die Meteorologen zumindest im Kraichgau Werte jenseits der 20 Grad.

Vielen Allergikern war hingegen weniger nach einem ausführlichen Sonnenbad zumute. Denn der Hasel- und vor allem der Erlenpollenflug war bei den warmen Temperaturen mäßig bis stark.

Täuschen lassen darf mach sich von den warmen Temperaturen tagsüber trotzdem noch nicht. Vor allem Hobbygärtner müssen vorsichtig sein, denn nachts fallen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst durch den klaren Himmel vielerorts noch unter den Gefrierpunkt.

Viele Motorradfahrer haben das Wochenende genutzt, um ihre Maschinen nach dem Winter wieder aus der Garage zu holen. Die Polizei warnte, dass gerade die ersten warmen Wochenenden im Jahr oft besonders unfallträchtig sind. «Am Ende der so langen Winterpause reizt es die Biker, endlich wieder am Gasgriff zu drehen und die Freiheit auf zwei Rädern genießen zu können», sagte Polizeisprecher Dieter Popp in Tuttlingen. Gerade bei der ersten Tour überschätzten viele ihre Fähigkeiten. Hinzu komme, dass vor allem im Wald die Straßen vom Winter noch schmutzig und rutschig seien.

Popps Rat: Nach der langen Winterpause müsse man sich erstmal wieder an die PS-starken Maschinen gewöhnen. «Das von außen beginnende Anfahren von Kurven und die richtige Schräglage, den wohldosierten Einsatz der Bremsen an Vorder- und Hinterrad, das fehlerfreie Ausweichen und Umfahren plötzlicher Hindernisse - all das will wieder gelernt sein.» Wer auf Nummer sicher gehen wolle, für den lohne zum Start in die Motorradsaison ein Sicherheitstraining etwa bei den Kreisverkehrswachten.

Auch in den kommenden Tagen soll das Wetter noch «Straßencafé-tauglich» bleiben. Zwar werden die Temperaturen zu Wochenbeginn im Vergleich zum Sonntag wieder leicht sinken, es bleibt laut DWD aber warm und sonnig mit bis 14 bis 19 Grad.