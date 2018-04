Stuttgart. (wie) Der Streit zwischen der Landesregierung und der FDP-Fraktion über Auskünfte zum EnBW-Schiedsverfahren in Paris ist beendet. Das Organstreitverfahren wurde "nach übereinstimmender Erledigungserklärung" eingestellt, wie der Staatsgerichtshof am Freitag mitteilte. Beide Seiten hätten die Sache bei einem Erörterungstermin am 20. November für erledigt erklärt.

"Wir sind keine Prozesshansel", sagte dazu gestern der frühere Justizminister und jetzige rechtspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Ulrich Goll.

Der Streit hatte einen sehr grundsätzlichen Hintergrund, nämlich die Frage, wie viel parlamentarische Kontrolle eine Regierung ertragen muss, beziehungsweise mit welchem Recht sie Auskünfte verweigern kann.

Das Land fordert in einem Schiedsverfahren vor der Internationalen Handelskammer im EnBW-Deal angeblich zu viel bezahlte 834 Millionen Euro vom französischen Stromkonzern EdF zurück. Zunächst lag die Rückforderung sogar bei über zwei Milliarden Euro.

Im September 2012 hatte die FDP-Landtagsfraktion vom zuständigen Finanzministerium unter anderem Details zu den Kosten dieser Klage wissen wollen. Das Begehren konterte das Finanzministerium zunächst mit dem Hinweis, es handele sich um laufendes Regierungshandeln, das keiner Auskunftspflicht gegenüber dem Parlament unterliege.

Im Dezember kündigte die FDP eine Klage an. Noch ehe diese Anfang Februar eingereicht wurde, hatte sich der Finanzminister eines Besseren besonnen - "nach verfassungsrechtlicher Beratung", wie es in der Niederschrift des Erörterungstermins heißt. Er bezifferte im Januar die Kosten auf 1,3 Millionen Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Weitere "umfassende Informationen" wurden, so FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke gestern, "erst im Verfahren nachgeliefert." Mit der nun gefundenen Einigung werde die "Salami-Taktik" der Regierung belegt. Das Finanzressort blieb auch gestern dabei: Es habe von Anfang an keinen Grund zur Klage gegeben. Alle Zahlen seien jederzeit einsehbar gewesen.