Stuttgart. (dpa-lsw) Der Landeselternbeirat (LEB) hat sich hinter den Entwurf des Bildungsplans 2015 gestellt. «Für uns sind Toleranz und der wertschätzende Umgang mit Menschen, die anders denken und anders sind, wichtig», sagte der kommissarische Vorsitzende, Carsten Rees, der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Die internen Papiere sind wegen Passagen zur Sexualerziehung umstritten. Für ihn selbst sei die Ursprungspetition eines Realschullehrers, in der dem Kultusministerium sexuelle «Umerziehung» vorgeworfen wird, «üble Hetze».

Das Gesamtgremium habe die Online-Petition nicht bewertet; ihm seien die Wünsche für die Kinder wichtig. Die Alternative für Deutschland (AfD) und der Philologenverband hatte in der Diskussion auf die Elternrechte beim Thema Sexualerziehung hingewiesen.

Die Leitlinien, die nach den internen Papieren des Ministeriums auch unter dem Aspekt der sexuellen Vielfalt betrachtet werden sollen, sind nach Angaben des LEB in den bisherigen Plänen nicht enthalten und müssen dringend aufgenommen werden. So gebe es etwa Handlungsbedarf bei der Medienkompetenz der Schüler. Rees zeigte sich auch erfreut über Signale aus dem Ressort von Minister Andreas Stoch (SPD), nach denen in den Bildungsplan die Prinzipien Demokratie-, Freiheitserziehung und kulturelle Identität aufgenommen werden. Rees erinnerte daran, dass es sich bislang nur um frühe Arbeitsfassungen zu den Bildungsplänen handele. «Wird arbeiten uns noch daran ab.»