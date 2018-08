Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zweieinhalb Jahre nach dem umstrittenen, viele Verletzte fordernden Einsatz von Wasserwerfern gegen Stuttgart-21-Gegner hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihre Ermittlungen abgeschlossen. Wie sie gestern mitteilte, wird gegen zwei Einsatzabschnittsleiter der Polizei Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung erhoben - wegen des "besonderen Umfangs und der besonderen Bedeutung des Falles" vor dem Landgericht. Die 40 und 47 Jahre alten Polizisten hätten ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Als Führungsverantwortliche hätten sie eingreifen müssen, "als die Wasserwerfer-Besatzungen unter der Leitung des Staffelführers zwischen circa 13.30 Uhr und 16.30 Uhr immer wieder Wasserstrahle abgaben, die mindestens neun Demonstranten im Kopfbereich trafen und erheblich verletzten". Damals verlor ein 66-Jähriger, nachdem er mehrfach die Aufforderungen den Platz zu räumen ignorierte, fast völlig sein Augenlicht.

Der Einsatz der Wasserwerfer war von der Führungsspitze zugelassen worden, "jedoch mit der ausdrücklichen Maßgabe, den Einsatz auf Wasserregen zu beschränken". Die Demonstranten hätten sich davon aber nicht beeindrucken lassen, heißt es in der Mitteilung. "Es war sogar so, dass viele Demonstranten zusätzlich in das betreffende Gelände einströmten, wodurch die Aufgabe der Polizei, den Park zu räumen, offenkundig weiter erschwert wurde." Entsprechend verstärkten die Besatzungen den Druck, indem sie auf "Wassersperren, Wasserstöße und langanhaltende Wasserstrahle in Richtung Demonstranten übergingen".

Zu den Einsatzregeln zähle, dass besonders bei Wasserstößen darauf zu achten sei, dass die Köpfe nicht getroffen werden, "um schwere Gesichts- und Augenverletzungen zu vermeiden." Die beiden Angeschuldigten hätten weder für die Einhaltung dieser Regeln gesorgt noch die Beschränkung auf Wasserregen durchgesetzt. Beim Amtsgericht Stuttgart wurden gegen den Staffelführer, zwei Kommandanten und einen Rohrführer Strafbefehle beantragt. Die Verfahren gegen einen weiteren Kommandanten und zwei Rohrführer wurden wegen geringfügiger Schuld eingestellt, zwei weiteren Rohrführern konnte kein strafbares Verhalten nachgewiesen werden.

Die lange Ermittlungsdauer begründet die Staatsanwaltschaft mit "sehr umfangreichen und zeitaufwändigen" Ermittlungen. So seien der gesamte, den Wasserwerfer-Einsatz betreffende Funkverkehr, die schriftlichen Einsatzprotokolle sowie die polizeiliche Videodokumentation ausgewertet worden. Zahlreiche Geschädigte und Zeugen seien vielfach staatsanwaltlich vernommen worden, darunter in verschiedenen Funktionen beteiligte Polizeibeamte. Auch habe man sachverständige Zeugen bei der Bundespolizeiakademie in Lübeck angehört. Ob der Wasserwerfer-Einsatz überhaupt zulässig war, wird das Verwaltungsgericht Stuttgart klären. Vor der 5. Kammer, die zunächst das Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft abwarten wollte, ist ein Verfahren anhängig.

Der Anwalt des fast erblindeten Demonstranten hatte im Herbst 2012 angekündigt, nach einem Strafverfahren gegen Polizisten eine Schmerzensgeld-Klage gegen das Land anstrengen zu wollen.