Lörrach. (dpa) Ein Einbrecher hat eine Praxis in Lörrach verwüstet sowie Möbel, Drucker und weiteres Inventar aus dem siebten Stock auf eine belebte Fußgängerzone geworfen. "Eine extrem kritische Situation. Für die Fußgänger war das brandgefährlich", sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Beamten am Donnerstag, 2. Januar, war der Täter bereits spurlos verschwunden. Am Balkon baumelte noch eine Klimaanlage an einem Kabel. "Der hat die ganze Praxis kurz und klein geschlagen", sagte der Sprecher.

Die Polizei vermutete nach ersten Erkenntnissen, dass der Einbrecher wohl ein Patient der psychotherapeutischen Praxis sein könnte. "Normalerweise gehen Einbrecher geräuschlos vor. Das war hier definitiv nicht der Fall", so der Sprecher. Zudem habe der Mann nur wenig Geld aus der Praxis gestohlen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Verletzte gab es nicht. Ein Motiv war zunächst unklar.