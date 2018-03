Von Söhnke Callsen

Stuttgart. (dpa/lsw) Eigentlich könnte Jörg-Peter Schweizer seine Rente genießen. Doch Ausruhen kommt für den ehemaligen Verwaltungsangestellten nicht infrage. Schweizer baut nicht etwa an einer Modelleisenbahn oder jätet Unkraut im Kleingartenverein, sein Herzblut widmet der 64-Jährige dem Kampf gegen die Hundesteuer.

Vor fast 20 Jahren gründete er in Stuttgart eine Initiative, um die «Unrechtsteuer» abzuschaffen, bisher ohne Erfolg. «Unsozial», «ungerecht», «verfassungswidrig» nennt er die Abgabe - «das größte Unrecht, was es in unserem Land gibt». Tierliebe werde einseitig besteuert, außer für Hunde verlange der Staat für kein anderes Haustier Geld. «Babsy ist doch nicht größer als eine Katze», sagt Schweizer und zeigt auf seine sechsjährige Pekinesen-Hündin, die im Gras schnuppert.

Tausende Briefe hat er geschrieben, Anträge und Petitionen gestellt - seine gesamte Korrespondenz füllt zwölf dicke Ordner. Urlaub habe er sich fast nie gegönnt. «Wenn ich nicht da bin, kümmert sich ja keiner.»

Doch jetzt bekommt Schweizer Schützenhilfe aus Niedersachsen. Elmar Vitt, Hundefreund und Anwalt, zieht sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das Besteuern von Hunden diskriminiere Tierliebhaber, so seine Argumentation. Gemeinsam mit der Klageschrift hat der Jurist am Montag eine Liste mit mehr als 81 000 Unterschriften von Hundesteuer-Gegnern eingereicht.

Ob in Straßburg überhaupt verhandelt wird, ist nicht sicher. Die Beschwerde muss erst einmal akzeptiert werden, erst dann geht es überhaupt um die Sache. Bis zu einem Urteil können Monate oder Jahre vergehen. Schweizer wittert aber schon die einmalige Chance, die ungeliebte Steuer zu beseitigen. Auch er hätte den Kampf gegen die kommunale Abgabe gerne durch alle Instanzen gefochten, allein die hohen Kosten hielten ihn zurück.

«Es ist mir aber egal, wer klagt. Hauptsache diese Willkürsteuer wird endlich abgeschafft», sagt er. Denn das Geld werde gar nicht für Hunde eingesetzt, sondern solle nur den kommunalen Haushalt sanieren. Tatsächlich ist die Hundesteuer nicht dazu da, das Beseitigen von Hundehaufen zu bezahlen. Das Geld ist nicht zweckgebunden. «Mit der Hundesteuer werden vor allem Lenkungszwecke verfolgt», sagt Stefanie Hinz vom Städtetag Baden-Württemberg. Dahinter stehe die Intention, die Zahl der Hunde und die Belästigung und Gefahren für die Allgemeinheit in Grenzen zu halten.

Laut Statistischem Bundesamt spülte die Hundesteuer im vergangenen Jahr mehr als 275 Millionen Euro in die Kassen, rund 17 Millionen Euro mehr als noch im Jahr zuvor. Allein Stuttgart hat 13 200 gemeldete Hunde in der Stadt und strich dadurch zuletzt 1,4 Millionen Euro ein. Hundebesitzer müssen in der Landeshauptstadt 108 Euro pro Jahr zahlen.

Die Steuer treffe vor allem alte Menschen mit kleiner Rente oder sozial Schwächere, meint Schweizer. «Es ist unglaublich, dass der Manager genauso viel zahlt wie ein Arbeiter.» Schweizer will nicht aufgeben, bis die Steuer in Deutschland abgeschafft ist: «Das ist eben meine Lebensaufgabe.»