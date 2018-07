Symbolischer Griff zur Schaufel: Hinter dem Landtag pflanzten Abgeordnete von Grünen und CDU am Dienstag eine sieben Meter hohe Winterlinde. Im Bild unter anderem Andreas Schwarz (3.v.r.), Grünen-Fraktionschef, und sein CDU-Kollege Wolfgang Reinhart (2.v.r). Foto: Lino Mirgeler

Von Axel Habermehl und Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zuversichtliche Reden sind das eine, aber wer politische Botschaften unters Volk bringen will, braucht Bilder. Die Botschaft, die zu verkünden sich die Landtagsfraktionen von Grünen und CDU gestern vorgenommen hatten, lautete: Unsere Koalition ist eine robuste Vernunft-Ehe, zwar nicht immer ganz reibungsfrei und schon gar nicht auf Romantik gegründet, die aber doch gedeihlich funktioniert und von beiden Partner zum gegenseitigen Nutzen gepflegt wird.

Als Symbolbild zur Unterfütterung diente: eine Baumpflanzung. Erwählt hatte man eine sieben Meter hohe Winterlinde, den "Baum des Jahres 2016". Gärtner hatten sie zuvor an der Baustelle hinter dem Landtag eingepflanzt, sieben Abgeordnete der beiden Regierungsfraktionen, drei Grüne und vier von der CDU, schippten Erde an den Stamm. Dann gab es Applaus.

Das politische Stuttgart stand gestern im Zeichen von "Ein Jahr Grün-Schwarz" - auch wenn das Kabinett streng genommen erst am 12. Mai 2016 vereidigt worden war. Die Bilanz der Beteiligten fiel naturgemäß wohlmeinend aus. "Die Partnerschaft hat sich bewährt, auch wenn der erste Anfangszauber und Honeymoon vorbei sind", sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Wolfgang Reinhart.

Man pflege eine gesunde Streit- und Diskussionskultur, wichtige Erfolge seien in den Bereichen Sicherheit und Bildung erreicht worden - beide Themen verantworten CDU-Minister. "Wer einen Baum pflanzt, hofft auf eine gute und gedeihliche Zukunft, auf Wachstum und Ertrag - so wie wir auf den Ertrag und den Erfolg dieser Koalition für die kommenden vier Jahre setzen", so der CDU-Fraktionschef.

Reinharts grüner Widerpart Andreas Schwarz betonte Erfolge in Felder grüner Ressorts: Integration, Wohnraumförderung, Windkraft und Verkehr. Er kam sogar zu dem Schluss: "Wir können mit der CDU Dinge umsetzen, die vorher nicht möglich waren." Der damit gemeinten Koalition mit der SPD weinte auch der Ministerpräsident nicht nach: "Dafür, dass wir uns nicht gesucht haben, aber finden mussten, arbeitet diese Koalition gut zusammen, und es wird nach meiner Wahrnehmung immer besser, weil das Vertrauen wächst ", sagte Winfried Kretschmann (Grüne). Sein Stellvertreter, der CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl, sagte: "Wir schmieren nichts mit Harmoniekleister zu, aber wir begegnen uns mit Respekt und Achtung. Wir stehen nicht jeden Morgen auf und fragen uns, wie wir den anderen ärgern können."

Die Opposition sieht das alles natürlich anders. "Mehr als ernüchternd" fällt die Bilanz von SPD-Fraktionschef Andreas Stoch aus. FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke nannte die grün-schwarzen Projekte "mickrig". Auch aus Gewerkschafter-Sicht ist die Bilanz durchwachsen: "Die bürgerliche Koalition schwebt nach einem Jahr Regierungszeit auf Wolke sieben", witzelte DGB-Landeschef Martin Kunzmann.

Auch die Arbeitgeber sehen Verbesserungsbedarf: "Bei einem Zwischenzeugnis würde ich sagen: befriedigend", befand der Präsident der Industrie- und Handelskammer Baden-Württemberg, Wolfgang Grenke. Zwar begrüße die Wirtschaft Ankündigungen im Koalitionsvertrag, etwa zu Bürokratieabbau, Breitbandausbau oder zur Förderung von Unternehmensgründungen. Er wünsche sich aber "an der ein oder anderen Stelle, etwa beim Breitbandausbau, mehr Dynamik."