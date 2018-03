Stuttgart. (dpa-lsw) Trotz der Diskussion um Datensicherheit ist die Verschlüsselung von E-Mails im Landtag die absolute Ausnahme. Die vier Fraktionen haben entsprechende Sicherheitssoftware getestet. Grüne, SPD und FDP nutzen sie heute aber nur selten - die CDU verzichtet ganz darauf. Der Bedarf für eine Verschlüsselung sei gering, zudem sei das Verfahren umständlich, hieß es unisono. Eine Sprecherin des Landtags sagte, dass die gesamte Informationstechnik - Computer und Telefone - von externen Unternehmen regelmäßig überprüft wird. Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen wollte sie aber keine Details nennen.

Seit dem Sommer 2013 hatte die NSA-Affäre in Deutschland Empörung ausgelöst. Dabei wurde bekannt, dass ausländische Politiker durch den US-Geheimdienst NSA ausgespäht wurden. In Baden-Württemberg kam das Thema hoch, nachdem interne E-Mails der Grünen im Zusammenhang mit der «Gutachten-Affäre» in der Enquete-Kommission Rechtsterrorismus an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Wurden die E-Mails - wie die Opposition vermutet - von jemandem durchgestochen, oder gab es eine Sicherheitslücke? Der Vize-Fraktionschef der Grünen, Andreas Schwarz, sagte jedenfalls damals im Landtag: «Wir alle in der Politik haben jeden Tag mit sensiblen Daten und Informationen zu tun. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass diese nicht in fremde Hände kommen.» Er regte an, im Landtag einen IT-Sicherheitsbeauftragten einzusetzen.

Ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sagte: «Wir könnten verschlüsseln, wenn wir wollten.» Die Landtagsverwaltung habe allen Fraktionen eine Software für Computer zur Verfügung gestellt. Im Test habe sich aber gezeigt, dass die Verschlüsselung aufwändig sei. Zudem müsse der Empfänger einer E-Mail die gleiche Software wie der Absender haben, um eine verschlüsselte Nachricht lesen zu können. Kein Abgeordneter habe sich die Software installieren lassen. Ihm selbst seien aber auch keine Hackerangriffe bekannt, sagte der Sprecher.

SPD, Grüne und FDP haben jeweils zwei Rechner, auf denen verschlüsselt werden kann. «Aber im Alltag spielt das keine Rolle», sagte ein Sprecher der SPD-Fraktion. Sensible Unterlagen würden ohnehin nicht auf dem elektronischen Weg verschickt. Auch aus der Grünen-Fraktion hieß es: «Eine Verschlüsselung wird bislang kaum genutzt, weil es kaum einen Bedarf gibt.» FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke: «Vertrauliche Unterlagen, etwa aus Untersuchungsausschüssen werden nicht per Mail übermittelt.»