Stuttgart. (dpa/lsw) Wechselhaftes und kühleres Wetter erwartet den Südwesten in den kommenden Tagen. Nach Sonnenschein am Montag kommen nasse Tage, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ankündigte. Am Dienstag soll es regnen - mit Temperaturen unter 20 Grad. Auch danach bleibt es eher kühl mit einzelnen Schauern. Das durchwachsene Wetter hält sich demnach bis zum Wochenende. In der Nacht zum Donnerstag sind es dem DWD zufolge nur noch vier Grad. Die gute Nachricht: Am Wochenende wird es wieder warm. Dem Meteorologen zufolge scheint die Sonne dann durchgehend bei etwa 28 Grad.