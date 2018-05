Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Sie hängen furchtlos über dem Abgrund, gesichert im Seil, und haben sich schon einige Meter aus der Höhe des Kiliansturmes heruntergelassen, die beiden professionellen Fassadenkletterer, die den Turm nach möglichen Schäden absuchen. Auch wenn es keine reine Routine ist - vorher sei man immer etwas angespannt, verrät einer von ihnen, Josef Hans, in dem Augenblick, in dem man sich abseile, sei er ganz ruhig. Er macht den Job, er ist zudem auch Steinmetz, ja auch schon lange - Klettern im Hochgebirge aber käme für ihn nicht in Frage. In der Hand hält er ein Stückchen Heilbronner Sandstein, eine etwa handtellergroße Verzierung, die an einem zu kurzen Dübel befestigt und deshalb jetzt locker war.

Hintergrund Der Aufwand der Sanierungsarbeiten ist dank gutachterlicher Kartografierung messbar: Fehlerhafte, harte Vermörtelungen an den Fugen durch frühere Sanierungen auf eine Fugenlänge von 22,5 Kilometern, Salzschäden an den Sockelbereichen, Ablösungen loser Schichten an 5000 der insgesamt 6800 Quadratmeter Fassadenfläche, kleinere Schäden an der Dacheindeckung mit 2500 Quadratmeter Dachfläche. Größter Zuschussgeber ist der "Verein für die Kilianskirche", 550.000 Euro hat er bereits überwiesen, 500.000 Euro kommen ratenweise vom Landesdenkmalamt, die Bundesstiftung will sich mit 150.000 Euro beteiligen. Bei der Übergabe eines Spendenschecks (50.000 Euro) der Denkmalstiftung des Landes kritisierte deren Vorstand Rainer Prewo, Nagolds Alt-OB, deutlich die Stadt, sie gibt nur 5000 Euro. Die Kirche muss, Stand heute, rund 860.000 Euro erbringen. (bfk)



Zentimeter für Zentimeter wird der Turm nach möglichen Schäden abgesucht. Das erste Fazit stimmt Kirchenpfleger Rolf Krieg und Oberkirchenrat Lambert Auer, Landeskirchlicher Kunstbeauftragter, zufrieden. Zwei Tage lang werden die Kletterer den Turm untersuchen, von aufmerksamen Passanten stets beobachtet. Etwa 3000 Euro kostet die Aktion - Abseilen ist viel preiswerter als eine Untersuchung vom Hubsteiger aus.

Kunsthistoriker stellen die Kilianskirche auf eine Stufe mit den Münstern in Ulm und Freiburg, die Denkmalstiftung des Landes ernannte sie im letzten Dezember zum "Denkmal des Monats". Auer schwärmt von dem "ungeheuren Formenreichtum" des Turmes, dem ersten Renaissance-Kirchturm nördlich der Alpen, vom Weinsberger Steinmetz Hans Schweiner 1508 bis 1529 erbaut. Woher hat er nur all die Motive genommen? Viele von ihnen stammen aus fernen Ländern, die meisten sind antiklerikal. Der Turm muss zur Zeit seiner Entstehung, unmittelbar vor der Reformation, eine Sensation gewesen ein, für viele ist er es bis heute.

Die Ursprünge der Kirche reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Seit wenigen Wochen ist das Gerüst von der Südseite (Kiliansplatz) an die Nordseite (Kaiserstraße) gewandert. Langhaus, Chor und die beiden Chortürme werden saniert, was drei Jahre dauern wird. Dies nicht, weil die Sanierung akut gewesen wäre, was ein Gutachten auch feststellte, sondern vorsorgend und damit kostensparend, aber eben auch im Hinblick auf die Bundesgartenschau. Da soll die Kirche in ihrer ganzen Schönheit dastehen. Das wird 2,6 Millionen Euro kosten.

Im Krieg stark beschädigt, danach im originalen, aber weichen Heilbronner Sandstein wieder aufgebaut, wurden dabei, wie auch bei späteren Sanierungen, Fehler gemacht. Die Ursachen von vereinzelten leichten Steinabbrüchen in den letzten Jahren konnten auch mit modernsten wissenschaftlichen Methoden nicht erklärt werden. Die derzeitige Sanierung erfolgt nun nach den neuesten Erkenntnissen und in drei Abschnitten.

Der erste ist bereits erfolgt, zum Lutherjahr zeigt sich die Kirche, sie war eine der ersten reformierten, zum Kiliansplatz hin wieder in ihrer ganzen Schönheit und mit Lutherkonterfei statt des neunstöckigen Gerüstes.

Den Anfragen, dieses Gerüst als Werbefläche zu nutzen, haben die beiden "Hausherren", Dekan Otto Friedrich und Pfarrer Hansjörg Eiding, Absagen erteilt, statt dessen eine eigene Idee entwickelt. Für Spenden aus dem Kreis der Bevölkerung, 400 oder 1500 Euro, kann man sich in den Rahmen eines Spendenkreuzes "einkaufen" - mit einem Kinderbild. Die Aktion soll bis zu 50.000 Euro erbringen. Eiding und Friedrich liegt es am Herzen, mit ihr auch die Gesamtkirchengemeinde als Eignerin der Kirche zu entlasten und gleichzeitig den Bürgersinn zu wecken.

Die Heilbronner haben "ihre" Kilianskirche immer im Auge, nicht nur, wenn Fassadenkletterer unterwegs sind. Für die Turmsanierung hatte die Dieter-Schwarz-Stiftung seinerzeit über eine Million Euro beigesteuert, bei ihr ist man bisher nicht vorstellig geworden.