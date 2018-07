Karlsruhe (dpa) - Bei einem Autounfall nahe Karlsruhe sind am Sonntagabend drei Menschen im Alter von 25 bis 27 Jahren ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-Jähriger auf das Auto eines 31-Jährigen aufgefahren. Er soll zu schnell unterwegs gewesen sein. Das Auto des 25-Jährigen wurde nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert, der andere Wagen drehte sich lediglich um die eigene Achse und blieb auf der Straße stehen.

Der 25-jährige Fahrer und sein 27 Jahre alter Mitfahrer wurden durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert. Der 25-jährige Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Beide Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle, der Unfallverursacher später in einem Krankenhaus. Keiner der drei war bei dem Unfall angeschnallt. Der 31-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos wurde nur leicht verletzt. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang untersuchen.

(dpa-lsw)