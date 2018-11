Darßer Ort/Stuttgart. (dpa) Bei einem Hubschrauberabsturz in die Ostsee sind am Freitagabend drei Menschen gestorben, darunter ein 53-jähriger Pilot aus Baden-Württemberg. Wie die DRF-Luftrettung am Samstag mitteilte, wurden zudem ein Rettungsassistent aus Sachsen (45) und ein Notarzt aus Mecklenburg-Vorpommern (47) tödlich verletzt. Ein weiterer Pilot aus Rheinland-Pfalz (47) überlebte. Einsatzkräfte begannen am Samstag damit, den Hubschrauber zu bergen. Warum die Maschine etwa vier Kilometer östlich von Darßer Ort (Mecklenburg-Vorpommern) abstürzte, war zunächst unklar. Nach Angaben einer DRF-Sprecherin war der Hubschrauber in einem technisch einwandfreien Zustand. Es habe sich bei dem Flug um einen Trainingsflug gehandelt. "Wir hoffen, dass die Unfalluntersuchung schnell Ergebnisse bringt", sagte sie. Die Familien der Verunglückten seien noch in der Nacht informiert worden. Aus Rücksicht auf Angehörige wollte die Sprecherin keine Details zur Herkunft der Opfer nennen. Bei dem 53-Jährigen aus Baden-Württemberg habe es sich aber um einen sehr erfahrenen Pilot gehandelt, der bereits mehr als 7000 Flugstunden absolviert habe. Er sei seit 1991 für die DRF Luftrettung tätig gewesen.



(Update: 15.45 Uhr)