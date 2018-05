Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die öffentlichen Debatten um Plagiate in Dissertationen haben nicht nur eine Reihe von Politikern ins Gerede und teils, wie etwa im Falle des früheren Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg (CSU), um Amt und Karriere gebracht. Sie haben auch die Frage aufgeworfen, wie die Qualität des höchsten Grads, den die Wissenschaft zu bieten hat, besser gesichert werden kann.

Die erste umfassende Antwort liefert nun die Stuttgarter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). "Baden-Württemberg geht mit seinen Hochschulen voran und ergreift Maßnahmen, die die hohe Qualität von Promotionen sichern", kündigt sie gegenüber der RNZ baldige Änderungen im Landeshochschulgesetz an. Ihre Reform beruht auf drei Säulen: "Wir sorgen für transparente Abläufe, verbindliche Betreuungsvereinbarungen und wir geben den Promovierenden eine Stimme an den Hochschulen." Sie will verhindern, dass Verstöße gegen wissenschaftliche Praxis das Ansehen der Wissenschaft weiter beschädigen.

Die konkreten Maßnahmen sind bereits in einem noch unveröffentlichten Eckpunktepapier festgehalten, das der Stuttgarter RNZ-Redaktion vorliegt. Bauer hat es Mitte der Woche den Rektoren der promotionsberechtigten Hochschulen vorgestellt, auf seiner Grundlage wird das Landeshochschulgesetz geändert. Die novellierte Fassung soll im Frühjahr 2014 in Kraft treten. Die Maßnahmen des Eckpunktepapiers umfassen drei Bereiche:

> 1. Transparenz im Promotionswesen: Bislang wissen Hochschulen nicht genau, wie viele Promovierende sie überhaupt haben. Um eine Datenbasis zu erhalten, sollen sie künftig den Zeitpunkt der Betreuungszusage als Beginn des Promotionsverfahrens erfassen.

Eine weitere Neuerung: Die Entscheidung über die Annahme zur Promotion treffen künftig nicht einzelne Professoren, sondern ein kollegial besetztes Hochschulorgan. Grundlage der Auswahlentscheidung soll der Masterabschluss sein. Ausnahmen wie die Promotion nach dem Bachelorabschluss bedürfen einer besonderen Begründung.

> 2. Verbesserte Betreuung: Grün-Rot wird erstmals eine Betreuungsvereinbarung zwischen Doktorand und Betreuer vorschreiben. Diese muss die Betreuungsintensität und die zeitliche Festlegung der Betreuungsgespräche umfassen. Auch die - bei der Abgabe der Dissertation festzulegende - Dauer der Korrektur und des Bewertungsverfahrens wird festgelegt. Die Promotionsvereinbarung enthält zudem die beidseitige Verpflichtung zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis.

Damit ein Professor für jeden Doktoranden auch genügend Zeit hat, wird die Honorierung hoher Promovierendenzahlen bei der leistungsorientierten Mittelvergabe abgeschafft.

> 3. Stärkung der Doktoranden: Bislang haben Doktoranden als Gruppe mit eigenen Interessen keine eigene Stimme an den Hochschulen. Gerade die Promovierenden, die nicht eingeschrieben oder angestellt sind, heißt es im Eckpunkte-Papier, hätten keine Möglichkeit, sich an ihrer Hochschule einzubringen. Ändern soll dies ein neuer Promovierendenkonvent, der Empfehlungen an die Organe der Hochschule aussprechen kann. Außerdem sollen die Hochschulen eine Ombudsperson für Konfliktfälle in Promotionsverfahren bestellen.