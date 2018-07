Ludwigshafen. (dpa) Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die Region zwischen Ludwigshafen, Mannheim und Walldorf als beispielhaft für die Chancen der Digitalisierung gewürdigt. Zum zweiten Tag des Digitalgipfels in Ludwigshafen erklärte Zypries, die Metropolregion Rhein-Neckar zeige, wie durch eine intelligente Vernetzung über Verwaltungsebenen und Wirtschaftsbranchen hinweg eine bessere Versorgung für die Menschen möglich werde. "Wir brauchen mehr solcher Beispiele für eine integrierte Digitalpolitik in enger Zusammenarbeit aller Akteure", fügte die Ministerin hinzu.

Begleitet von fünf Fachministern trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag zum Dialog mit Unternehmern und Wissenschaftlern zusammen. In vier Foren geht es vor allem um die Vernetzung im Gesundheitswesen, aber auch um die Zukunft der digitalen Wirtschaft und die Möglichkeiten der Online-Verwaltung. Das bisher als IT-Gipfel bezeichnete Forum findet bereits zum elften Mal statt. An der zweitägigen Veranstaltung nehmen rund 1100 Menschen teil.