(rnz/end) Es wird zweifellos die Stadtansicht aufwerten: Das Ärzte- und Dienstleistungszentrum. Bis April 2015 entsteht für 8,8 Millionen Euro gegenüber dem historischen Bahnhofsgebäude ein Ärzte- und Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen, einem Physiotherapiestudio, einer Apotheke, einem Ladengeschäft und Büroräumen für die Audi Betriebskrankenkasse.

Bauherr ist die FK Immo 3 GmbH & Co. KG aus Heilbronn. Ralf Klenk, Mitbegründer der Bechtle AG, ist Gründungsgesellschafter und Investor. Neben Ralf Klenk sind fünf weitere namhafte Unternehmerpersönlichkeiten aus der Region an der Heilbronner Kommanditgesellschaft beteiligt.

Vor gut drei Jahren hat es erste Überlegungen für den Bau eines Ärzte- und Dienstleistungszentrums in Neckarsulm gegeben. In Zusammenarbeit mit der Stadt Neckarsulm und Bürgermeister Klaus Grabbe seien die Pläne dann konkretisiert worden. "Das Ergebnis der Planung kann sich nicht nur sehen lassen, sondern wird auch überregional Beachtung finden", erklärte Ralf Klenk.

Der Bahnhofsplatz mit seinen besten Nahverkehrsanbindungen sei der ideale Standort für dieses "auch städtebaulich bedeutsame Infrastrukturprojekt". Das Ärztezentrum biete "ein rundes und gut abgewogenes Angebot aus Dienstleistungen zum Thema Gesundheit" und bilde darüber hinaus "den idealen Rahmen für ein neues Bahnhofserlebnis". Errichtet wird das Ärzte- und Dienstleistungszentrum nach Plänen von Architekt Werner Barth, Inhaber des Büros Barth + Partner Freie Architekten aus Esslingen.

Das Ärztehaus ist als Winkelbau in L-Form ausgeführt, der den Bahnhofsvorplatz optisch einfasst. Der Hauptbaukörper erstreckt sich parallel zur Salinenstraße und wird in der Mitte durch eine plattformartige Aufweitung unterbrochen, die den Blick auf den Bahnhof freigibt. Der seitliche Baukörper zweigt im rechten Winkel in Richtung Bahnhof ab. Um den Durchgang und die Durchfahrt zum kommunalen Kinder-Jugend-Kultur Zentrum "Gleis 3" zu ermöglichen, steht dieser Gebäudeteil auf Stelzen.

Durch das aufgeständerte Erdgeschoss führt auch die Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Hauptgebäude. Dort sind 44 Stellplätze geplant. Der Erdgeschossbereich des Seitenflügels bietet Platz für weitere 18 oberirdische Stellplätze. Die Gesamtnutzfläche beträgt 4350 Quadratmeter. Ankermieter im neuen Ärztehaus wird Boris Brand mit seiner Neckarsulmer Firma Medicross, einer Praxisgemeinschaft für Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie.