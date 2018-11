Von Michael Endres

Bad Wimpfen. Geklappt hat es erst im zweiten Anlauf: Die 120 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke in Bad Wimpfen war widerspenstig. Denn trotz bester Vorbereitungen schlug am frühen Morgen der erste Versuch fehl, die tonnenschwere Konstruktion mit zwei Spezialkränen aus ihren Widerlagern zu heben. Denn zunächst rührte sich der Stahlkoloss aus den keinen Millimeter. Korrosion hat nach Angaben eines Baufachmanns die Brücke auf ihren Lagern festgehalten. Da brachte schweres Gerät in Form eines Meißelhammers an einem Bagger zunächst keinen Erfolg.

Deshalb wurde von den Spezialisten gestern Morgen kurzerhand umdisponiert. Einer der beiden Kräne wurde mit zusätzlichen Gegengewichten belastet, damit er mit mehr Kraft agieren konnte und auch die Standsicherheit weiter gewährleistet war. Aber: Nach der mehr als einstündigen Unterbrechung der spektakulären Aktion lief die Brückenaushebung wie am Schnürchen. Die beiden Großkräne hievten synchron das Stahlmonster aus den Lagern und einige Meter in die Höhe, um dann das historische Eisenbahnbauwerk langsam auf die Kreisstraße abzulassen. Hier wird sie nämlich an Ort und Stelle zerlegt und verschrottet.

In den kommenden Monaten wird dann die neue, zweigleisige Brücke für die Stadtbahn-Nord aufgebaut. Zur Erinnerung: Ursprünglich sollte auf den bestehenden Brückenpfeilern ein zweites Gleis aufgesetzt werden. Aus Gründen der Statik hat man die Planung jedoch verworfen. Dazu kommen ein zweites Gleis und ein zusätzlicher Seitenbahnsteig im Bahnhof. Das alles kostet rund 12,5 Millionen Euro. Die Stadtbahn Nord wird über Sinsheim an die S5 Richtung Heidelberg angebunden. In Mosbach besteht Anschluss an S1 und S2, die ebenfalls nach Heidelberg führen. Im Neckarsulmer Bahnhof wechseln die Züge von den neuen Stadtbahn- auf die Gleise der Bundesbahn.

Die neue Eisenbahnbrücke, die den bisherigen Überbau ersetzt, wird ebenfalls als Kastenbrücke aus Stahl konstruiert. Diesmal jedoch nur mit wechselnden A- und V-Trägern, das wird dann weniger filigran aussehen. Überspannt werden muss die Landesstraße mit den beiden Bürgersteigen auf einer Länge von 31,50 Meter, das ist die lichte Weite zwischen den beiden Widerlagern.

Die Stahlkonstruktion der Eisenbahnbrücke wurde bereits zur Eröffnung der Strecke am 5. August 1869 fertiggestellt. 1928 und nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Eisenbahnbrücke repariert werden.

Wegen der weiteren Bauarbeiten ist die unter der Brücke durchführende Carl-Ulrich-Straße (Landesstraße 530) im Brückenbereich bis zum 28. Februar gesperrt.