Ausgräber bei der Arbeit: Am Nonnenbuckel in Heilbronn-Neckargartach, auf dem sich auch der Krankenhauskomplex Gesundbrunnen befindet, wurde 1988 eine Grabenanlage aus der Latènezeit (etwa 300 v.Chr.) freigelegt. Foto: Landesamt für Denkmalpflege

Von Hans Georg Frank

Günstiger konnten die Bedingungen für eine Besiedlung gar nicht sein als in dem Landstrich, den heute die Stadt Heilbronn dominiert. "Gute Böden, mildes Klima, keine topografischen Hindernisse für den Wegebau, das Gelände überschaubar und weithin einsehbar", zählt Andrea Neth auf. Für die Gebietsreferentin beim Landesamt für Denkmalpflege sind die Voraussetzungen für die Vorfahren seit der Steinzeit denn auch ideal.

Marc Gundel, Direktor der städtischen Museen Heilbronn, kennt noch einen weiteren Grund, warum die Ahnen vor 9000 Jahren in Neckartal sesshaft geworden und auch da geblieben sind: "Da war eine gewisse Ruhe, die Gegend war nicht immer Kriegswirren unterworfen."

Sobald irgendwo eine Baugrube ausgehoben wird, werden die Archäologen meist fündig. Der Raum um Heilbronn zählt deshalb in der Fachwelt zu den "reichsten archäologischen Fundlandschaften" in Baden-Württemberg. Die Denkmalpfleger rücken zu Notgrabungen aus, damit im Boden verborgene Schätze gerettet und damit für die Nachwelt erhalten werden können. "Wo viel gebaut wird, müssen wir eben auch häufiger kommen", sagt Andrea Neth.

Mit den Baggern scheint sie gleichwohl ihren Frieden geschlossen zu haben. Weniger gut ist sie auf Bauern zu sprechen, die durch ihre Feldarbeit die Zeugnisse ziemlich unbewusst verschwinden lassen: "Es wird gepflügt, der Verlust an Denkmälern ist extrem und unter dem Strich schlimmer als durch Baumaßnahmen." Dabei liefern die Äcker wertvolle Hinweise auf untergegangene Überreste früherer Siedlungen. Über Mauern ist der Wuchs geringer, über Gräben stärker. Diese Merkmale seien in Getreideäckern gut zu erkennen, bei Zuckerrüben und Mais sei dagegen nichts zu sehen.

Vor 30 Jahren wurde mit der systematischen Luftbildarchäologie gerade über solchen Flächen begonnen. Allein aus dem Raum Heilbronn sind seither aus dem Flugzeug heraus 2250 Fundstellen dokumentiert worden.

In Heilbronn wurde jetzt ein Materialheft präsentiert über vorgeschichtliche Grabenanlagen, die zwischen 1987 und 1995 freigelegt worden sind. Es handle sich um "ein herausragendes Highlight von weit überregionaler Bedeutung", schrieb Landesarchäologe Dirk Krausse im Vorwort. Es sei ihm eine Freude, dass die Erkenntnisse "nach langer Zeit vorgelegt werden können". "Wir haben so viele nicht ausgewertete Grabungen, dass wir einen Haufen Leute damit beschäftigen könnten", sagt der Autor Martin Hees, "auch die Lagerräume sind voll." Mehrfach musste er Wissenslücken eingestehen, weil viele Bereiche nicht ausreichend erforscht sind. So ist unklar, warum in der späten Bronzezeit auffallend viele Höfe und Siedlungen zwischen Offenau und Heilbronn entstanden. "Möglichweise wegen einer Salzquelle", vermutet Hees, "aber es gibt keinen Beweis dafür." Um die vermutete Saline zu finden, müsste sechs Meter tief gegraben werden.

Rätselhaft ist auch, wie die Ur-Heilbronner zu pokalartigen Gefäßen kamen, die eher typisch sind für Nordböhmen, nicht aber für Baden-Württemberg. Auch die Spitze eines Wurfspießes deutet mehr auf Norditalien als Süddeutschland hin. Unklar ist auch die Bedeutung einer Ansammlung von menschlichen und tierischen Knochen in einem von Gräben und Pfosten gesicherten Areal. Ein "mehrstufiges Bestattungsritual" oder "ein kleines Lokalheiligtum" hält Martin Hees dort für denkbar, wo heute ein Krankenhauskomplex steht.

Jenseits der Grenze, in Frankreich, stieß der Wissenschaftler auf Ähnlichkeiten. Hierzulande gebe es keine Vergleiche mit anderen Fundstellen, "Heilbronn ist eine Premiere".