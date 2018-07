Die Telekom investiert in den Ausbau des schnellen Internets in Heilbronn. Foto: Endres

Von Brigitte Fritz-Kador

Weiße Flecken oder "schwarze Löcher" soll es in der Telekommunikation in Heilbronn bald nicht mehr geben. Die Telekom baut ihr Ortsnetz 07131 Heilbronn weiter aus. Darauf haben sich die Stadt und die Telekom verständigt. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt unterzeichnet.

Die geplanten Verbesserungen betreffen Wohngebiete in Klingenberg, Frankenbach, Horkheim, Böckingen, in der Kernstadt sowie in Heilbronn-Ost. Und was dem OB besonders wichtig war: Auch Teilen des Businessparks Schwabenhof, des Industriegebiets Neckar sowie des Gewerbegebietes Horkheim und des Heilbronner Innovationsparks (HIP) und den Böllinger Höfen werden nach dem Ausbau ebenfalls deutlich höhere Bandbreiten als bisher zur Verfügung stehen.

Mit VDSL (very high speed digital subscriber Line) können die Nutzern künftig mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) rechnen. Hier zahlt sich aus, dass die Stadt schon 2010 über eine Kooperationsvereinbarung den Grundstock für die Versorgung legte. Ganz zufrieden ist man aber trotzdem nicht. Da der Ausbau sich aus historischen Gründen an der Vorwahl ausrichtet, in diesem Fall die 07131, bleiben die "badischen" Nummer, auch im Stadtgebiet von Heilbronn (Biberach und Kirchhausen), außen vor.

So zeigte sich OB Himmelsbach zwar über die Telekom-Aktivitäten erfreut, will aber offenbar nach wie vor sich nicht allein auf sie verlassen und machte deutlich, dass er die Klagen der Betroffenen ernst nehme: "Ein schneller Internetzugang ist heute für Privat- und Geschäftsleute unverzichtbar. Die Stadt wird damit als Wohnort und Wirtschaftsstandort noch attraktiver". Zugleich verwies er darauf, wie wichtig schnelle Datenvermittlung z. B. auch für die Krankenhäuser sei. Ein deutlicher Hinweis oder auch ein Appell an noch mehr Leistung war der - auch der Telekom schon bekannte Hinweis - dass man auf diesem Gebiet auch mit der ZEAG Energie AG und der HVG (Heilbronner Versorgungs GmbH) etwas unternehmen könne.

Der derzeitig geplante Ausbau in Heilbronn kostet die Telekom eine kleine siebenstellige Summe. "Die Telekom investiert Jahr für Jahr bundesweit mehrere Milliarden (2015 sollen es rund zwölf Milliarden Euro sein) Euro in den Ausbau ihres Netzes", sagt Joachim Otto, von der Telekom. Die Verlegung von einem Kilometer Glasfaser koste bis zu 70.000 Euro. Die Investitionen in Heilbronn sind Teil der Telekom-Breitbandoffensive "Integrierte Netzstrategie". Millionen von Haushalten werden damit schnellere Internetanschlüsse geboten für surfen im Internet, Telefonie und Fernsehen.

Für die Verlegung der Glasfaserkabel werden umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig sein, die zügigen Genehmigungen der Stadt dafür sicherte der OB zu, im Gegenzug zeigte sich die Telekom bereit, die einige Dutzend dafür notwendigen Schaltkästen "stadtbildverträglich" zu installieren.