(y) Eine "höchst erfreuliche Bilanz" meldet die Stadt Heilbronn beim Verkauf von städtischen Gewerbegrundstücken. So konnte das Amt für Liegenschaften und Stadterneuerung im vergangenen Jahr knapp 9,3 Hektar an Gewerbeflächen an Unternehmen und Handwerksbetriebe veräußern, insgesamt führte das laut Mitteilung der Stadt zu einem Erlös in Höhe von rund sechs Millionen Euro.

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein enormer Zuwachs an verkaufter Fläche, gleichzeitig aber auch ein deutlicher Rückgang der Reinerlöse je Quadratmeter. 2013 hatte die Stadt laut eigener Darstellung 2,3 Hektar Gewerbegrund verkauft und damit 2,3 Millionen Euro eingenommen, also rund eine Million Euro pro Hektar. 2014 wurden sieben Hektar mehr als im Vorjahr verkauft, der Erlös liegt aber um 3,7 Millionen Euro höher als im Jahr 2013 - somit ein Rückgang um rund 350 000 Euro je Hektar verkaufter Fläche.

Insgesamt stehen derzeit noch rund 20 Hektar an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet als Gewerbeflächen zur Verfügung. Teilweise gebe es hierfür schon "intensive Gespräche mit aussichtsreichen Verkaufsabsichten", heißt es in der Mitteilung.

Die Zahlen unterstreichen den positiven Ruf, den der Wirtschaftsstandort Heilbronn bei Unternehmen genießt, betont Erster Bürgermeister Martin Diepgen: "Die Bereitstellung von attraktiven Gewerbeflächen sowie die Schlagkraft und Kompetenz der städtischen Wirtschaftsförderung sind in Heilbronn das Fundament für ein dauerhaft positives Klima zwischen Unternehmen und Verwaltung."

Angesichts dieser anhaltend guten Nachfrage betont Diepgen aber auch, dass für die städtische Wirtschaftsförderung inzwischen der Punkt sei, an dem nicht mehr jedem Interessenten ein passgenaues Angebot unterbreitet werden könne: "Wir haben viele Flächen verkauft, zugleich geht uns damit langsam die Flexibilität bei Zuschnitt und Größe der Grundstücke aus." Daher sei damit zu rechnen, dass die Verkaufserlöse in den nächsten Jahren tendenziell eher abnehmen werden.

Die Gewerbeflächenverkäufe verteilten sich im vergangenen Jahr auf das ganze Stadtgebiet, zu den Käufern zählten sowohl Handwerksbetriebe als auch Großunternehmen. Einen Schwerpunkt bildete der Industriepark Böllinger Höfe, wo die Wirtschaftsförderung allein fünf Kaufverträge über eine Gesamtfläche von gut 76 600 Quadratmeter abschließen konnte.

Im Rahmen der nächsten Bauabschnitte folgte nach der Flächenzahl der Zukunftspark Wohlgelegen mit knapp 8300 Quadratmetern veräußerter Grundstücksfläche. Weitere Verkäufe gab es in den Gewerbegebieten Kirchhausen und Böckingen-Nord sowie im Businesspark Schwabenhof. Eine Erweiterungsfläche konnte im Handwerkerhof veräußert werden.