Stuttgart. (lsw) Die Linke im Bundestag fordert wegen der Kostenexplosion und angeblich mangelnder Leistungsfähigkeit bei Stuttgart 21 einen Untersuchungsausschuss zum umstrittenen Bahnprojekt. Das bis zu 6,5 Milliarden Euro teure Vorhaben und die damit verbundenen ungeklärten Fragen seien ein Fall für ein solches Gremium, sagte Linken-Bundeschef Bernd Riexinger. "Ein Ausschuss ist Garant dafür, dass sich die Bundesregierung, was Kosten und Kapazitäten angeht, nicht aus der Verantwortung ziehen kann". Bei der Durchsetzung des Ausschusses ist die Fraktion auf die andere Oppositionsfraktion, die ebenfalls S 21-kritischen Grünen, angewiesen.

Die unbefriedigende Antwort auf eine Anfrage der Linken lege nahe, dass die Bundesregierung nichts mehr mit dem Vorhaben zu tun haben wolle, sagte die Verkehrsexpertin der Linken-Fraktion Sabine Leidig. Vielmehr versuche sie, den Umbau des Stuttgarter Kopfbahnhofes in eine unterirdische Durchgangsstation samt Anbindung an die Neubaustrecke "dreist" als Landesprojekt zu deklarieren. Dennoch halte Schwarz-Rot an dem Projekt aus Prestigegründen fest. Riexinger sagte mit Blick auf das Desaster beim Berliner Flughafen und bei der Elbphilharmonie: "Wenn Stuttgart 21 scheitert, dann kann man in Deutschland kein Großprojekt mehr durchführen."

Die Linke will überdies den politischen Einfluss auf den Bahnaufsichtsrat, namentlich durch den früheren Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU), unter die Lupe nehmen.

Die CDU wertete die Ankündigung als durchschaubaren Versuch, "Stuttgart 21 zu diskreditieren und zu skandalisieren". Landeschef Thomas Strobl betonte: "Wir werden sehen, ob sich die Grünen im Bund mit der Krawall-Opposition der Linken gemeinmachen, oder ob sie die Entscheidung der Bevölkerung für Stuttgart 21 akzeptieren."