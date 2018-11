Von Brigitte Fritz-Kador

Dieser Tag war einer, um ihn rot im Kalender anzustreichen und um tief durchzuatmen. Was nach fast dreijähriger Planungs- und Bauzeit immer mal wieder fast illusorisch erschien: die Stadtbahn-Nord ist doch "pünktlich" fertig geworden, d.h. wenn man die (außer)planmäßige Verspätung berücksichtigt. Denn es ist nicht die "ganze" Stadtbahn, sondern nur ein kleiner, aber sehr teurer Abschnitt, der jetzt "online" ist.

Allein die 3,7 Kilometer zwischen Heilbronn-Harmonie und der Stadtgrenze haben 84 Millionen Euro gekostet, insgesamt werden dann, wenn das Nordnetz bis Mosbach und Sinsheim befahren werden kann, 231 Millionen Euro investiert worden sein. Davon tragen 122 Millionen Bund und Land. Auch diese Zuschüsse waren in der Planungsphase teilweise noch "wackelig" gewesen, weil man sich über deren Berechnungsgrundlage nicht einigen konnte.

Hintergrund Mit dem Fahrplanwechsel pendelt die neue Stadtbahn S42 im 30-Minuten-Takt, in den Abendstunden im Stundentakt. Start in Heilbronn ist der Bahnhofsvorplatz, ab Harmonie biegt die Bahn dann auf die neue Strecke ein. Zwölf Minuten dauert die Fahrt bis zum Neckarsulmer Bahnhof, sechs Mal stoppt die Bahn unterwegs an neuen Haltestellen. Der Fahrplanwechsel bringt auch auf der S4 einige Änderungen, vor allem durch ein Verschieben der Fahrzeiten soll eine größere Pünktlichkeit erreicht werden. Wer abends in der City ausgeht, hat künftig mehr Möglichkeiten, mit der Stadtbahn nach Hause zu fahren: Der Halbstundentakt Richtung Schwaigern wird von bisher 21 Uhr auf 23 Uhr ausgedehnt. Die neue Stadtbahnlinie 42 hat auch Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr: Um Parallelfahrten zu vermeiden, wird die Linie 5/51 künftig vom Bahnhof nicht mehr durch die Innenstadt, sondern über Kranenstraße, Kalistraße, Karl-Nägele-Brücke und Gottlieb-Daimler-Straße eine schnelle Verbindung zum Industriegebiet herstellen. Zurück geht es auf dem heutigen Linienweg der 51 über Karl-Nägele-Brücke und Hafenstraße zum Hauptbahnhof.

Landrat Detlef Piepenburg erinnerte mit einem weinenden und einem lachenden Auge daran, dass die Gemeinden "so manchen Kopfstand" gemacht hätten, um ihrerseits die 26 Millionen Euro für die Strecke und 11,5 Millionen Euro für neue Fahrzeuge aufzubringen. Die Vorleistungen der Gemeinden seien längst erbracht.

Anders sieht es beim Zuglieferant aus. Bekanntlich fährt die Stadtbahn ab Neckarsulm auf den Gleisen der Deutschen Bahn und obwohl es die gleichen Züge sind, unterliegen sie einem anderen (komplizierteren) Genehmigungsverfahren für ihre Zulassung. Und eben da hat Zuglieferant Bombardier alles andere als zuverlässig agiert. Mit der selben "gottergebenen Zuversicht", mit der man den Stadtbahnstart in Heilbronn im Dezember in den Monaten zuvor in Aussicht nahm, tut man es jetzt für die ganze Strecke.

OB Himmelsbach gab zu, dass ihm ein Stein vom Herzen gefallen, als absehbar war, dass die 6,1 Kilometer Gleisbaustrecke in Heilbronn mit all ihren Nebenwirkungen der Vergangenheit angehören. Die Allee jetzt wieder zum Prachtboulevard werden kann, dass sich für Händler und Einkäufer, denen einiges abverlangt wurde, jetzt wieder die Kassen und die Gassen füllen.

Welche Bedeutung und welche Erleichterung die Strecke, aber auch in anderer Hinsicht für die Region bedeuten, hatte OB Himmelsbach und Staatssekretärin Barbara Splett vom Verkehrsministerium schon in ihren Reden verdeutlicht. Himmelsbach unterstrich es einmal mehr mit den Worten: "Die Zeichen der Zeit stehen für Heilbronn auf Aufschwung. Dieser führt mit experimenta und Kunsthalle Vogelmann, Audi-Ansiedlung, Zukunftspark Wohlgelegen, Krankenhaussanierung und Bundesgartenschau zu einer spürbaren und nachhaltigen Steigerung der Lebens-, Arbeits- und Aufenthaltsqualität in der dynamischsten Stadt Baden-Württembergs."

Die Staatssekretärin würdigte den Kraftakt der Gemeinden und zählte auf, dass allein durch diese Strecke tagtäglich 5500 Fahrten zur Arbeit mit dem Auto ersetzt werden und man ebenfalls täglich 6500 Fahrgäste mehr haben wird.

Für die Ehrengäste der Eröffnungsfeier waren zwei Stadtbahnzüge bereit gestellt worden, geschmückt mit Blumenbuketts in den Heilbronner Stadtfarben, schöner als das grelle gelb-rot der Züge. Viele Heilbronner aber wollten nicht länger warten, bis auch sie kostenlos Probefahren durften und drängten ebenfalls in die Züge.

Im Führerstand hatte sich Tilo Elser niedergelassen; das wollte sich der Leiter der Verkehrsbetriebe von Heilbronn dann doch nicht entgehen lassen, den ersten Stadtbahnzug selbst zu fahren. Wie seine Mitarbeiter auch, hatte er am Fahrtraining teilgenommen. Halt- und "Wendepunkt" war der Bahnhof in Neckarsulm, den OB Joachim Scholz zu einem "Großen Bahnhof" gemacht hatte: Mit Sekt und nicht nur Selters. Manche hätte bei diesem Wetter Glühwein den Vorzug gegeben.

Dicht gedrängt standen die Heilbronner noch Stunden nach dem Start um 12 Uhr dicht gedrängt auf den Bahnsteigen warteten auf Mitfahrt. Was sie und die Ehrengäste zu sehen bekamen, war nicht nur schön, entlang der Strecke zeigt sich, dass im Heilbronner Industriegebiet noch ein weites Feld für Sanierung bereit steht - für die nicht nur vom OB so auch herbei gewünschte und beschworene "Dynamik" in der Stadt. Als die Stadtbahn dann am Sülmertor durch den neuen, mit Millionen erbauten Durchlass fuhren, meinte dennoch einer der Fahrgäste: "Hier sieht's richtig großstädtisch aus."