Von Brigitte Fritz-Kador

Es geht ans Eingemachte, das darf man wörtlich nehmen: Auf dem 35.000- Quadratmeter-Gelände der für 2019 geplanten Bundesgartenschau in Heilbronn beginnt Anfang Juli das Bodenmanagement, bzw. die Kampfmittelräumung. Alte Luftaufnahmen der Alliierten und auch neueren Datums, dazu Probebohrungen auf 40 Versuchsfeldern haben für so viel Kenntnisstand gesorgt, dass man jetzt über Art und Umfang dieses Vorhabens detailliert informieren konnte.

Zum Beispiel darüber, dass hier mit 120 Bombentrichtern zu rechnen ist und - nach entsprechenden Erfahrungswerten - mit zehn bis 15 Prozent von Blindgängern. Diese können sich teilweise auch in Tieflagen von mehr als vier Metern befinden. Die Kosten für das gesamte Bodenmanagement werden alles in allem bei ca. 20 Millionen liegen.

Genau will sich da Buga-Geschäftsführer Hans-Peter Faas noch nicht festlegen, es sind noch nicht alle Aufträge vergeben. Mehr als die Hälfte wird die Kampfmittelräumung verschlingen. Wenn dafür 400.000 Kubikmeter Erde bewegt werden ist das Gute daran, 300.000 Kubikmeter davon das Gelände erst gar nicht verlassen, sondern zu einem Wall aufgeschüttet werden, der das Buga-Gelände gegen das angrenzende Industriegebiet abschirmt. 100.000 Kubikmeter Erde sind belastet und müssen entsprechend entsorgt werden.

Doch zunächst gilt es, den "Krieg" auf dem innerstädtische Buga-Gelände endgültig zu gewinnen. Es wurde im Krieg heftig bombardiert und danach als Brache liegen gelassen, die sich zum Biotop entwickelte aber auch von Schrott- und Mineralölhändlern besiedelt, die ihre Spuren hinterlassen haben. Faas nennt das Areal eine "verdrängte Fläche" in Anspielung darauf, dass es bis zur Buga-Entscheidung wenig kümmerte, was hier neben Bomben, Granaten, anderen Kampfmitteln und Umweltsünden anzutreffen war. Vor 1945 gab es hier eine große Hafenanlage am Neckar, von deren drei Becken jedoch schon zwei zuvor (um 1930) mit dem Material aus dem Bau des Neckarkanals aufgefüllt wurden, das größte davon, der so genannten Winterhafen, wurde nach dem Kriegs sieben bis zehn Meter hoch mit dem Trümmerschutt der zerstörten Stadt - und vermutlich noch vielen anderen Materialien - aufgeschüttet.

Nun soll jeder einzelne Bombentrichter untersucht werden. Auferstehen aus Ruinen sollen hier nur Gewerbebauten ohne Keller, unter denen ein Teil der Geschichte von der Zerstörung Heilbronns auf immer und ewig hier begraben sein wird.

Was sowohl Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas und Dr. Thomas Seeger vom Stuttgarter Ingenieurbüro CDM Smith, das mit der Bodenanalysen beauftragt ist, nach den Voruntersuchungen sagen, klingt zunächst beruhigend, auch wenn sie einräumen, dass sie mit "größtem Respekt" an die Aufgabe herangehen.

Faas sagt dazu: "Es heißt so schön: Vor der Schaufel ist es dunkel. Wir nehmen das Thema extrem ernst, bei aller Sorgfalt bleiben Risiken." Beruhigend ist wohl auch, dass die eingesetzten Spezialbagger mit gepanzerter Bodenplatte und Panzerglas geschützt sind.

Für die Entschärfung der gefundenen Blindgänger gibt es bereits mit der Feuerwehr, Polizei und anderen Institutionen abgestimmte Notfallpläne. Man werde das alles sehr transparent abwickeln. Die größten Befürchtungen hierbei hegt Faas vor dem damit verbundenen zeitlichen Aufwand, der die weiteren Baufortschritte stark beeinflussen könne. Hier tickt dann wirklich eine "Zeitbombe" für die Buga.