(bfk) Noch 2000 Tage bis zum Beginn der Bundesgartenschau in Heilbronn: Am 26. April 2019 soll sie eröffnet werden. Der erste Spatenstich, so haben es die Rathausstrategen ausgerechnet, war damit am 3. November fällig. Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas relativierte diese Zahlt in seiner kurzen Ansprache sehr schnell: Ziehe man davon die Sonn- und Feiertage und die Wochenenden ab, blieben nicht viel mehr als 1000 Tage.

Heilbronn steht mit ihrem ehrgeizigen Buga-Programm nun ein nachzählbarer, zwar langer, aber auch anstrengender Countdown bevor, beginnen doch gerade erst in diesen Tagen die Bodengestaltungsarbeiten auf dem ehemaligen Fruchtschuppengelände, das dann, wie es der Vizepräsident Hartmut Weinmann und der Präsident des Württembergischen Gärtnereiverbandes ausdrückte, dank "gut angelegtem Geld" ein gärtnerisches Blütenmeer mit See auf einem modellierten Gelände werden wird. Hintergrund Die Buga in Heilbronn wird auf ca. 40 Hektar Fläche entstehen, mit einer neuen Stadtlandschaft im Herzen der Stadt und einem neuen Wohnquartier (Neckarbogen) für 3000 Menschen. Jetzt schon geplant sind verschiedene Parkanalgen, auch am Altneckar entlang mit speziell gestalteten Uferzonen, Wasserflächen, Spiel- und Sportangebote.

Und wie der zweitoberste Gärtner der Bundesrepublik anmerkte, sei Baden-Württemberg das Gartenland Nummer zwei nach Nordrhein-Westfalen.

Dass der "Erste Spatenstich" nicht die klassische Form hatte, sondern ein bereits gepflanztes Apfelbäumchen mit Erde angehäufelt und begossen wurde, hat Symbolkraft: Schon Luther hätte sprichwörtlich bekannt einen solchen gepflanzt, selbst wenn "morgen die Welt unterginge". Diese Gefahr droht in Heilbronn nach menschlichem Ermessen nicht.

Staatssekretär Ingo Rust nannte die Buga in Heilbronn dennoch eine "Herkulesaufgabe", lobte die Stadt für ihren Mut und ihre Weitsicht und seine Landesregierung für die Zuschüsse, wobei er einräumte, dass damit auch für Mannheim die Messlatte gelegt sei. Die Quadratestadt aus der Kurpfalz war unter den Gästen vertreten. Gleichzeitig räumte er mit dem Mythos auf, eine Bundesgartenschau habe etwas mit dem Bund zu tun: Vom Bund käme nicht ein einziger Euro. Stets sei das Geld immer von den Kommunen und vom Land gekommen. Was er vergaß zu erwähnen: Einer kommt vom Bund. Traditionell wird eine Bundesgartenschau vom Bundespräsidenten eröffnet. Das könnte, Wiederwahl vorausgesetzt, Hans Joachim Gauck sein.

Rust lobte auch die gestalterische die Vision der Stadt zur Buga. Bundesgartenschauen seien immer mehr von städtebaulicher Bedeutung. So werde in Heilbronn ein neuer Stadtteil für 3000 Menschen geschaffen, der sogar bis zu 50 Jahren die besten Wohnvoraussetzungen biete. Ursprünglich hatte Heilbronn sehr viel höhere Landeszuschüsse erwartet, vor allem für die ehrgeizigen Straßenbauprojekte im Zusammenhang mit der Buga. Die Enttäuschung scheint ausgeräumt. Aber vielleicht rechnet Rust bei dieser Gelegenheit bewusst hoch, dass Heilbronn seit Beginn der Landesförderung für Städtebau 90 Millionen Euro erhalten habe. Die Landesförderung für die Buga Heilbronn aus verschiedenen Töpfen liegt bei 50 Millionen.

OB Himmelsbach hatte zuvor in seiner Rede noch einmal darauf hingewiesen, wie sehr dieses Ereignis das Gesicht der Stadt verändern werde - die Buga werde über Jahrzehnte die Stadtentwicklung beflügeln - und nannte das Heilbronner Modell der Bürgerbeteiligung u.a. mit Bürgerwerkstätten als ein bisher einmaliges und beispielhaftes. Das war nicht unangebracht, denn unter den knapp 200 Gästen waren auch viele Bürgermeister und Vertreter der Verwaltung.

Noch wissen die Heilbronner nicht genau, was sie bei der eigentlichen Buga erwartet, wogegen sie sich schon ein ziemlich genaues Bild machen können, wie der mit der Buga entstehende neue Stadtteil Neckarbogen aussehen wird. Für eine Bundesgartenschau gibt es auch festgelegt Vorgaben: Eine "Blümles-Schau" will keiner. Im nächsten Jahr wird man auch bei der Heilbronn Marketing GmbH beginnen, ein Tourismuskonzept zu erarbeiten. Museumsleiter Marc Gundel hatte vor kurzem gesagt, auch in seinem Haus begännen jetzt die Überlegungen zur "künstlerischen Flanke". Man sieht: Für diese Buga, die erste seit 40 Jahren im Land - gibt es viele Baustellen.

