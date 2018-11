Von Brigitte Fritz-Kador

Es kommt selten vor, dass eine Gemeinderatssitzung unterbrochen wird. Am Dienstag allerdings aus gutem Grund, da nahmen auf der "Regierungsbank" im Großen Ratssaal der Stadt Heilbronn auch Landwirtschaftsminister Alexander Bonde und Regierungspräsident Johannes Schmalzl Platz - als willkommene Gäste. Im Gepäck hatten sie eine 21-Millionen-Euro-Zusage als Förderbeitrag des Landes für die Stadt, bzw. die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn. In Baden-Württemberg, wo man die Landesgartenschauen erfunden hat, hat bekanntlich seit 1977 keine Bundesgartenschau mehr stattgefunden. "Der Bund gibt nur den Namen, wir das Geld!", sagte dann auch der Regierungspräsident.

Unerwähnt blieb die Tatsache, dass man in Heilbronn noch vor zwei Jahren von ganz anderen Förderbeiträgen ausgegangen war. Insbesondere für die vielen Infrastrukturmaßnahmen, vor allem im Straßen- und Brückenbau im Zusammenhang mit der Buga. Da hatte Mergel-Vorgänger Helmut Himmelsbach herbe Absagen einstecken müssen. Dennoch dankte ihm Mergel bei dieser Gelegenheit dafür, wie er die nicht immer leichten Verhandlungen" geführt habe. Die Stadt Heilbronn wird 141 Millionen Euro aufwenden.

Die Ausrichtung der Buga sei "kein Spaziergang", sagte Bonde, die Stadt brauche Mut und Ausdauer. Dass Heilbronn ein solches Vorhaben mit einer "beispielhaften Stadtentwicklung" nicht allein stemmen können, sei klar. Es werde neben den 21 Millionen Euro Fördergelder auch noch weitere Mittel aus anderen Töpfen geben, zum Beispiel für Radwege: "Das Land steht zur Buga und nimmt die Verantwortung wahr".

Besonders gelobt wurde die in Heilbronn sehr früh installierte Bürgerbeteiligung "als zentrales Element für das Gelingen". Es sei wichtig, dass die Bürger die großen Veränderungsprozesse mittragen. Keine Frage auch, dass Bonde das energetische Konzept ebenso gefällt wie die fest eingeplante Reduzierung des Individualverkehrs. Am Ende waren sich dann der Minister, der Regierungspräsident und der Oberbürgermeister im gegenseitigen Lob und Hilfeversprechen ebenso einig wie darin, das die Buga in ihrer Nachhaltigkeit und als Stadtentwicklungsprojekt, Bedeutung über die Region hinaus für das ganze Land haben werde. Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas unterrichtete den Stuttgarter Besuch über die weiteren Grundzüge der inhaltlichen Gestaltung. Im neuen Stadtteil Neckarbogen werden teils schon während der Buga, dann aber danach etwa 3000 Menschen wohnen und 1000 arbeiten "in einer Qualität wie sonst in kaum einer anderen Stadt", dies durch die Einbeziehung von Neckar und weiteren Wasser- und Parkflächen und Freizeitangeboten.

Zentrale inhaltliche Punkte werden in der "Gartenschau des Südens" nicht nur "Pflanze, Natur, Kultur und Bildung" sein, neben dem Wissensauftrag einer Buga wolle man auch Landesthemen aufnehmen, u.a. den Tourismus aber auch Anregungen des Landes aufnehmen. Neben der neuen Architektur soll der Neckarbogen dank seiner "genialen Qualität" und innerstädtischer Lage ein "10-Minuten-Stadtteil" werden, alles erreichbar in dieser Zeit. Bis alles soweit ist, werden allerdings noch mehr als zwei mal zehn Jahre vergehen.