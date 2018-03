Michael Theurer (hier vor Journalisten am Freitag anlässlich des bevorstehenden Parteitags) zeigte sich im RNZ-Interview offen für neue Bündnisse. 'Das Parteispektrum unterliegt einem Wandel', sagte der 46-Jährige aus Horb am Neckar.Theurer ist seit November FDP-Landeschef. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. FDP-Landeschef Michael Theurer will die liberale Partei wieder breiter aufstellen. Vor seiner ersten großen Rede beim Dreiköngistreffen am Montag in Stuttgart hat der 46-Jährige Respekt. Im RNZ-Interview spricht er über Fehler und zeigt sich offen für neue Bündnisse. Hintergrund Parteitag und Dreikönigstreffen Beim Landesparteitag der FDP am Sonntag steht ein Leitantrag zur Abstimmung, in dem die Partei die Politikziele der Großen Koalition in Berlin anprangert, wie die Mütterrente und die Absenkung des Renteneintrittsalters. Verabschieden will die Partei auch ihr Kommunalwahlprogramm. Zum Dreikönigstreffen am Montag wird der frühere FDP-Außenminister Hans-Dietrich [+] Lesen Sie mehr Parteitag und Dreikönigstreffen Beim Landesparteitag der FDP am Sonntag steht ein Leitantrag zur Abstimmung, in dem die Partei die Politikziele der Großen Koalition in Berlin anprangert, wie die Mütterrente und die Absenkung des Renteneintrittsalters. Verabschieden will die Partei auch ihr Kommunalwahlprogramm. Zum Dreikönigstreffen am Montag wird der frühere FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher erwartet. Hauptredner ist der neue Parteichef Christian Lindner. Guido Westerwelle und Daniel Bahr haben abgesagt.

Pünktlich zu Dreikönig kommt die FDP in Umfragen auf fünf Prozent. Ist das Tal schon überwunden?

Die Umfragen sind für uns ermutigend - wie auch der Mitgliederzuwachs, den wir im Land seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag erfahren. Aber die FDP ist noch nicht über dem Berg. Wir kämpfen uns weiter aus dem Tal - nun mit Rückenwind.

Was ist eigentlich abgewählt worden - das Spitzenpersonal, das Gerede von "spätrömischer Dekadenz" und "Anschlussverwendung" oder der politische Liberalismus an sich?

Der Hauptgrund für die Abwahl war: Die Menschen haben die FDP nicht mehr als sympathisch wahrgenommen. Wir haben uns zu sehr auf Steuersenkungen, auf den homo oeconomicus, verengen lassen. Das müssen wir ändern.

Wie wird eine Partei sympathisch?

Wir müssen unseren Horizont erweitern und unseren Markenkern, die Marktwirtschaft, mit Fairness und Chancengerechtigkeit verbinden. Wir müssen wieder für breite Schichten Ansprechpartner sein, auf gut Schwäbisch: ebbes Bäck und ebbes Dokter. Diese Formel hat die FDP in ihrem Stammland Baden-Württemberg schon unter zwei frühen liberalen Exponenten, dem ersten Ministerpräsidenten Reinhold Maier und dem ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, stark gemacht. Und wir brauchen die Käpsele und Cleverle von heute - die kreativen Unternehmer.

In den letzten Jahren hatte man den Eindruck: Der FDP genügt die CDU.

Die enge Anlehnung an die CDU war schon im Landtagswahlkampf 2011 falsch, und die Nibelungen-Treue zu Kanzlerin Merkel war fatal. Die FDP muss als eigenständige Partei wahrgenommen werden. Wir sind mehr als der Wirtschaftsflügel der CDU, und die Bürgerrechte können auch nicht von den Grünen abgedeckt werden. Wir stehen für die Freiheitsrechte in allen Lebensbereichen.

Was folgt daraus fürs Land?

Die FDP muss Alternativen zur grün-roten Regierung, aber auch zur CDU aufzeigen. Dagegen sein allein reicht nicht. Daher hat die FDP-Fraktion unter anderem einen eigenen Schulgesetzentwurf eingebracht. Sie ergreift aber auch Initiativen, wo es Schnittpunkte mit Grün-Rot gibt.

Geht die FDP 2016 mit einer Koalitionsaussage in die Landtagswahl?

Wir wollen mit unseren liberalen Inhalten zurück in die Regierungsverantwortung, nicht primär mit irgendeiner Partei. Gegebenenfalls wird die Frage sein, mit welchem Partner oder mit welchen Partnern lassen sich unsere Inhalte am besten umsetzen? Derzeit schließe ich für die FDP im Land andere Machtoptionen als Schwarz-Gelb sicherlich nicht aus.

Also Ende der Nibelungentreue?

Das Parteispektrum unterliegt einem Wandel. Die Union regiert im Bund in der Großen Koalition mit der SPD, in Hessen mit den Grünen. In der Vergangenheit hat sie auch mit der FDP, im Saarland mit FDP und Grünen und in Hamburg mit Herrn Schill koaliert. Die SPD ist ähnlich flexibel: Rot-Grün, Rot-Rot-Grün, Schwarz-Rot. Nur die FDP hat sich in den vergangenen Jahren auf ein einziges Bündnis festgelegt. Das war falsch.

Wie bewerten Sie eigentlich den EnBW-Deal von Herrn Mappus?

Der Rückkauf der EnBW-Aktien war ein ordnungspolitischer Sündenfall und das wurde auch seinerzeit von mir und vielen FDP-Mitgliedern so gesehen.

Die damals mitregierende FDP hat den Deal nicht verhindert.

Der damalige Regierungschef Stefan Mappus hat den Deal quasi im Alleingang durchgezogen. Die FDP muss sich im Nachhinein aber selbstkritisch fragen, warum sie damals nicht deutlicher die Stimme dagegen erhoben hat.

Bei der Bundestagswahl ist die AfD in Baden-Württemberg auf 5,2 Prozent gekommen. Ist die AfD der liberale Angstgegner?

Überall in Europa erstarken Rechtspopulisten. Die sogenannte Alternative bedient allerdings den rechtskonservativen Rand der Union, sie ist daher eher eine Gefahr für die CDU, vor allem aber für die europäische Idee. Ich würde es bedauern, wenn Rechtspopulisten und Europaskeptiker erneut ins europäische Parlament einziehen. Wir als FDP sind dazu eine klare Alternative: proeuropäisch, marktwirtschaftlich und bürgernah.