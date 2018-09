Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart. Formal muss das Kabinett noch zustimmen, doch zwei Personalentscheidungen sind gefallen: Die Eppelheimerin Stephanie Aeffner (40) soll neue Landes-Behindertenbeauftragte werden. Und der Offenburger Landtagsabgeordnete Thomas Marwein (Grüne) ist für die Position des Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung vorgesehen.

Die Sozialpädagogin Stephanie Aeffner sitzt selbst im Rollstuhl - sie wird damit laut Ministerium die erste Betroffene sein, die das Amt der Landes-Behindertenbeauftragten ausüben wird. Sozialminister Manne Lucha lobte die 40-Jährige als "hervorragend qualifizierte Persönlichkeit". Sie könne aufgrund ihres langjährigen Engagements für Menschen mit Behinderungen deren Interessen "kenntnisreich und glaubwürdig vertreten" und wertvolle Impulse geben. 2015 wurde Aeffner in den Landesvorstand der Grünen gewählt, wo sie sich in den Arbeitsgemeinschaften für Behindertenpolitik Sowie Wirtschaft, Finanzen und Soziales engagiert.

Als Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung soll der Abgeordnete Thomas Marwein bestätigt werden. "Ich habe die Kümmerer-Funktion", sagt der Bauingenieur aus Offenburg über seinen neuen Job. Ganz unerwartet kommt die Berufung allerdings nicht, in der vergangenen Legislaturperiode hat der 58-Jährige schon als lärmpolitischer Sprecher eng mit dem Verkehrsministerium und der damaligen Beauftragten Gisela Splett zusammengearbeitet.

Zwei Schwerpunkte kristallisiert Marwein für die laufende Legislaturperiode heraus: Zum einen arbeitet er an einem Fünf-Jahres-Plan zum Thema Lärm und Gesundheit, der unter anderem in einem Kongress münden wird. Zum andern gibt es einen Vorstoß zum Einsatz lärmmindernder Straßenbeläge. Derzeit ist nur ein Produkt zugelassen, das vergleichsweise teuer ist. Diese Fahrbahn ist aber nur wenig haltbar, weil die großen Poren an der Oberfläche, die den Schall schlucken, sich mit Staub, Schmutz und Abrieb rasch zusetzen.

Marwein will nun belegen, dass der Einsatz alternativer Techniken im Land funktioniert und neue Mischungen kaum teurer sind als herkömmlicher, nicht lärmarmer Belag. "Wir wollen innovativ sein", sagt Marwein, aber der Bund blockiere die Entwicklung. Ganz entscheidend aber ist: Der bisher verwendete offenporige Asphalt entfaltet seine Wirkung erst bei Geschwindigkeiten über 60 Stundenkilometern, komme also nur außerorts, vor allem auf Autobahnen, in Frage. Die neue Lärmmischung hingegen wirke auch bei niedrigem Tempo und kann in Ortsdurchfahrten verlegt werden.