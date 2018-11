Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Grün-Rot treibe einseitig die Akademisierung voran, vernachlässige dabei den Bedarf an Fachkräften im Handwerk: So lautet eine wiederkehrende Kritik aus den Reihen der Opposition. Da ist es auch als Zeichen zu verstehen, dass der Ladenburger SPD-Abgeordnete Gerhard Kleinböck jetzt mit einer Initiative die beruflichen Schulen stärken möchte. Sein Ziel: die Weiterentwicklung der Schulen zu "regionalen Kompetenzzentren". Baden-Württemberg müsse endlich auch aktiv werden, "Hessen ist in dieser Frage schon weiter", mahnt Kleinböck. Den Schulen komme als "Institutionen lebenslangen Lernens" eine besondere Bedeutung zu, der sie auch konzeptionell gerecht werden müssen.

Ein Papier, das den Weg dahin weisen soll, hat der berufsschulpolitische Sprecher seiner Fraktion bereits erarbeitet. Der Arbeitskreis Bildung habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, so Kleinböck. Aufgefordert wird die Landesregierung darin, ein Konzept für die Weiterentwicklung der beruflichen Schulen vorzulegen. Die zentrale Idee der SPD: Berufliche Schulen sollen deutlich mehr Autonomierechte eingeräumt bekommen.

"Die Modellprojektschulen sollten dazu Entscheidungen zur Einstellung von Personal in den Landesdienst vollständig in alleiniger Verantwortung treffen können", heißt es in dem Papier. Auch beim Budgetrecht soll es mehr Freiräume geben, die Fachaufsicht der Regierungspräsidien sowie der Schulämter soll entsprechend angepasst werden, so dass die Selbstständigkeit der Schulen im Vordergrund stehe. Hinzu kommt die bessere Einbindung in die "regionalen beruflichen Netzwerke", auch eine Neufassung der Schulbezirksgrenzen für die verschiedenen Ausbildungsberufe wird in Erwägung gezogen.

"Ich bin sicher, dass wir ganz schnell genug Schulen zusammen hätten, die das erproben würden", so Kleinböck. Allerdings könne das Kultusministerium das "nicht verordnen, das muss von unten kommen". Praktisch sollen pro Regierungsbezirk vier, insgesamt also 16 berufliche Schulen in einer Pilotphase - angelegt auf drei Jahre - das Konzept als "Versuchsschulen" testen, so sieht es das SPD-Papier vor. Als Schulleiter einer kaufmännisch-berufsbildenden Schule in Darmstadt hat Kleinböck die Diskussion zu diesem Thema in Hessen aus Sicht des "Praktikers" begleitet. Ab 2015 wird seine Schule dort zur "Selbstständigen Berufsschule".

Viele Erfahrungen aus anderen Bundesländern ließen sich auf Baden-Württemberg übertragen, ist Kleinböck überzeugt. "Das Rad muss nicht komplett neu erfunden werden", heißt es im SPD-Papier, in zahlreichen Bundesländern sei der Weg "hin zu mehr Selbstständigkeit und damit mehr Flexibilität vor Ort bereits erfolgreich eingeschlagen".

Aus Hessen kommt auch die Finanzrechnung, die Kleinböck für das Projekt aufmacht. Bei zwei zusätzlichen Stellen pro Berufsschule, die für die Weiterentwicklung veranschlagt werden, wäre mit jährlichen Extra-Personalkosten von rund 100.000 Euro pro Schule zu rechnen. 1,6 Millionen Euro Personalkosten liefen also für 16 Versuchsschulen auf. "Bei einem Etat von rund 5,5 Milliarden Euro für die Bildung ist das ein recht überschaubarer Betrag", so Kleinböck.

Ursprünglich wurde von der Landesregierung ein Konzept "spätestens bis Ende 2014" gefordert. "Eher realistisch" sei es jedoch zum Ende des Schuljahres 2014/15 , so Kleinböck - auch, weil er selbst wegen einer "gut überstandenen Herz-OP und erfolgreicher Reha" zuletzt etwas kürzer getreten war.