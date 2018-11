Karlsruhe/Stuttgart. (dpa) Nach dem Schmuddelwetter das Hitze-Intermezzo: Temperaturen über 30 Grad schon am frühen Nachmittag sorgten am Donnerstag im Südwesten für Badespaß in Seen und Freibädern.

Am wärmsten war es laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) um 15 Uhr mit Temperaturen über 33 Grad in Rheinstetten bei Karlsruhe, in Mannheim, in Obersulm bei Heilbronn und in Mühlacker (Enzkreis). Doch die schweißtreibenden Temperaturen hatten auch ihre Schattenseiten: Der DWD gab eine landesweite Hitzewarnung heraus. Besonders ältere und körperlich angeschlagene Menschen müssen demnach vorsichtig sein.

Hochsaison hatten vor allem die Freibäder im Land: Im Karlsruher Rheinstrandbad herrschte schon am frühen Nachmittag Hochbetrieb. "Es ist richtig voll hier", freute sich eine Mitarbeiterin. Die Bademeister hatten sich schon fast an die gähnende Leere am Becken während der kühlen Tage gewöhnt.

Für Autofahrer gilt besondere Vorsicht: Auf einigen älteren Autobahnabschnitten gibt es Tempo-Limits wegen der Gefahr von aufbrechenden Betonplatten. Auf 270 Kilometern mit alten Betondecken - auf der A 5, A 6, A 656, A 7, A 8 und A 81 - darf während der Hitzetage nur noch mit Tempo 80 gefahren werden. Im vergangenen Sommer war es auf alten Autobahnabschnitten zu fünf Hitzeschäden gekommen.

Aufatmen können die Obstbauern: Zwar macht die plötzliche Hitze den mit Wasser vollgesogenen Erdbeeren zu schaffen; sie faulen teils am Stock. Doch die badische Erdbeerernte ist ohnehin fast vorbei. Und für Stachel-, Johannis- und Himbeere kommt die Wärme gerade zur rechten Zeit, sagte ein Sprecher. Bei zu langer Hitze können aber Himbeeren leiden.

Und am heutigen Freitag könnte es sogar noch heißer werden, wie Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach sagte. Wieder werden Werte über 30 Grad erwartet.