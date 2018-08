Von Ulf Vogler

Augsburg. Einst war er einer der mächtigsten Männer der CSU. Dann nur noch ein Angeklagter, der das Augsburger Amtsgericht um Gnade anfleht. Selbst Richter Michael Nißl verweist in seinem Urteil auf den Sturz des Georg Schmid (Foto: dpa): "Die Fallhöhe ist enorm."

Auf Milde brauchte der frühere Fraktionschef der Christsozialen im bayerischen Landtag nicht zu hoffen. Nißl verurteilt Schmid am Mittwoch nach dem Vorwurf eines mehr als zwei Jahrzehnte langen, systematischen Sozialbetrugs zu einer 16-monatigen Bewährungsstrafe und 120 000 Euro Geldauflage. Ohne Wenn und Aber rechnet der Richter mit einer Selbstbedienungsmentalität des früheren Spitzenpolitikers ab.

Der aus Donauwörth stammende Schmid war verbeamteter Jurist in der Kommunalverwaltung und wurde 1990 erstmals in den Landtag gewählt. Zwar war es damals nicht unüblich, dass Politiker ihre Partner auf Kosten der Steuerzahler im Abgeordnetenbüro beschäftigen. Doch einen Angestelltenvertrag mit der Ehefrau gab es bei Schmid nicht: Frau Gertrud erhielt einen Werkvertrag - als selbstständige Unternehmerin. Angeblich war dies eine Idee von Schmids Steuerberater, jedenfalls zahlte Georg Schmid nie Beiträge für seine Gattin in die Renten- oder Arbeitslosenversicherung ein.

Schmid machte Karriere, wurde Staatssekretär, schließlich Vorsitzender der CSU-Fraktion in München. Vor zwei Jahren wurde bekannt, dass reihenweise Abgeordnete Angehörige auf Steuerzahlerkosten beschäftigen. Schmid verlor alle Posten - und muss seitdem Häme und Spott ertragen.

In seinem abschließenden Wort appellierte er an den Richter, Milde walten zu lassen: "Ich habe mich das ganze Leben bemüht, rechtschaffen durch das Leben zu gehen." Er und seine Frau litten, auch gesundheitlich, schwer an dem Verfahren. Schmid und sein Anwalt taten den Sozialbetrug als eher leichten Fehler ab. Zudem zeichneten sie das Bild eines Ehepaars, das am Rande des Ruins stehe. Grund sei die bereits erfolgte Nachzahlung von 450 000 Euro an Sozialbeiträgen - und die Rentenkasse will immer noch mehr als 300 000 Euro Zinsen und Säumniszuschläge.

Dem Richter war dieses Bild einer Familie am Abgrund zu viel. "Sie leben in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen", sagt er und erwähnt Schmids "fürstliche" Pension und dessen Immobilienbesitz in Millionenhöhe. Beim Geständnis des Angeklagten sei Einsicht oder Reue nicht erkennbar gewesen.

Detailliert führt Nißl auf, wie Schmid Jahr für Jahr den Etat, den der Landtag den Abgeordneten als Aufwandserstattung zugesteht, präzise abschöpfte. Es könne kein Zufall sein, dass bei Schmid der Topf am Jahresende immer leer gewesen sei. In einem Jahr habe die Ehefrau ihr Gehalt sogar auf einen Schlag um die Hälfte aufgestockt bekommen. Dabei sei sie vorher angeblich schon rund um die Uhr Chefsekretärin ihres Mannes gewesen - Schmid sprach selbst von einer Tätigkeit "Tag und Nacht". Nißl deswegen süffisant: "Eine Steigerung von Tag und Nacht ist nicht möglich."