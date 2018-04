Maßarbeit: Spezialfahrzeuge bereiten sich auf diesem Foto auf die Drehung der neuen Osthafenbrücke in Frankfurt am Main nahe der Baustelle der neuen Europäischen Zentralbank (EZB) vor. Foto: dpa

Von Dennis Hubert und Ira Schaible

Frankfurt. Arbeiten an Statik und Sicherheit haben die Montage der neuen Main-Brücke in Frankfurt am ersten Tag erheblich verzögert. An der Statik habe noch nachgearbeitet werden müssen, außerdem seien noch Schweißarbeiten notwendig gewesen, sagte Thomas Waldherr vom Presse- und Informationsamt der Stadt Frankfurt. Damit sei der Zeitplan aber nicht in Gefahr. "Es sind Zeitpuffer eingebaut."

Bis Mittwochmittag soll die 2200 Tonnen schwere Brücke das Südufer mit dem Molenkopf des Osthafens verbinden. Mit dem Drehen der Stahlbrücke um 90 Grad konnte am Montag erst am frühen Abend begonnen werden, eigentlich hatte es schon am Vormittag los gehen sollen, wie Waldherr sagte.

Die Schweißarbeiten an der Stützkonstruktion der Brücke dauerten länger als geplant. Zusätzliche Stützen sollten verhindern, dass die Brücke bei Wind in Schwingung gerät und während der Drehung von den Spezialwagen rutscht. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sind Gewitter mit Hagel und Sturmböen während des Brückenschlags durchaus möglich.

Damit der Stahlbau in Richtung Fluss geschoben werden konnte, hoben ihn Arbeiter mit Spezialfahrzeugen am Morgen langsam auf etwa vier Meter an. Rund 20 Männer waren im Einsatz. Bei strahlendem Sonnenschein und Hochsommerwetter fanden sich schon am Vormittag einige hundert Schaulustige am Südufer der benachbarten Deutschherrenbrücke ein. Manche hatten Räder und Kinderwagen dabei, andere Ferngläser und Fotoapparate. Einige machten es sich auf mitgebrachten Sitzen oder einer Wiese bequem. Die Stadt hatte einen Infostand aufgebaut. Außerdem gab es an einer Imbissbude Getränke und kleine Würstchen. Verkäufer Marcel Rath rechnete damit, dass bis Dienstagabend insgesamt etwa 10.000 Menschen den Brückenschlag verfolgen werden. Das Nordufer war wegen der Arbeiten an der Brücke für Schaulustige gesperrt.

Die Homepage der Stadt, auf der die Arbeiten im Zeitraffer zu sehen sind und ein Liveticker über den Stand der Bauarbeiten informiert, war zeitweise überlastet.

Die Bogenbrücke von Ferdinand Heide wird voraussichtlich Osthafenbrücke heißen. Sie ist 175 Meter lang und soll die südlichen Stadtteile Sachsenhausen und Oberrad mit dem Molenkopf im Osthafen verbinden. Von dort führt dann die Honsellbrücke zum Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Osten Frankfurts.

Das filigran anmutende Bauwerk ist 24 Meter breit und 21 Meter hoch und die erste Auto-Mainbrücke in Frankfurt seit 48 Jahren. Befahrbar ist sie voraussichtlich aber erst in etwa einem Jahr. Dann sollen jeden Tag ungefähr 17.000 Fahrzeuge über die Brücke rollen.

Ganz unumstritten ist das 42-Millionen-Euro-Projekt allerdings nicht. So wurde die Brücke unter anderem als Prestigeprojekt für die EZB-Banker kritisiert. Andere befürchten mehr Verkehr im Süden der Stadt.

Die Frankfurter Verkehrsplanerin Professor K. Schäfer rechnet nicht mit einem höheren Verkehrsaufkommen durch die Brücke: "Zusätzlicher Verkehr wird wahrscheinlich nicht entstehen. Der bestehende wird nur umgeleitet. Deshalb kann ich die Kritik auch nicht nachvollziehen." Sie hält die Brücke für sinnvoll. "Die Überquerung macht an der Stelle absolut Sinn. Es entsteht eine Umfahrung für bestimmte Strecken. Bestehender Verkehr wird entlastet."

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte im Hessischen Rundfunk: "Das ist keine Klassenkampfbrücke." Er kündigte an, sich den Brückenschlag auch aus der Nähe ansehen zu wollen.