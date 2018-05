Stuttgart (dpa/lsw) - Der Konjunkturmotor in Baden-Württemberg nimmt weiter an Fahrt auf. Die Wirtschaft sei sehr gut in das laufende Jahr gestartet, teilte Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) am Donnerstag in Stuttgart mit. Der gute Auftakt weise auf ein deutlich freundlicheres Konjunkturklima als im Vorjahr hin. Im ersten Quartal legte die Wirtschaftsleistung nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts um 2,75 Prozent zu, im zweiten Quartal um gut 1,75 Prozent. Getragen wird die Entwicklung von der guten Binnennachfrage. Dort sei die Aufwärtstendenz ungebrochen.

Für das laufende Jahr erwarten die Statistiker ein Wachstum von 1,75 Prozent. Im Jahr 2013 lag es mit 0,9 Prozent deutlich über dem Bundesniveau. So gab es im Südwesten die geringste Jugendarbeitslosigkeit sowie die höchsten Pro-Kopf-Exporte der Flächenländer.

Im ersten Halbjahr registrierte der Fahrzeugbau Umsatzsteigerungen. Noch stärkere Impulse gingen vom Maschinenbau aus. Hier machte sich die Auslandsnachfrage bemerkbar. Gleichfalls zog die Bauwirtschaft an. Auch der zuletzt schwächelnde Export kam wieder in Fahrt. Der Südwesten sei vorne an der Konjunkturlokomotive, sagte Schmid weiter.

Einiges Kopfzerbrechen bereitet dem Wirtschaftsminister hingegen die Krise in der Ukraine. «Tatsache ist, dass die Entwicklung in der Ukraine im Verhältnis zu Russland ein Unsicherheitsfaktor für die Konjunktur ist. Gerade für Unternehmen aus Baden-Württemberg», sagte Schmid.

Die IHK Region Stuttgart warnte vor Euphorie. «Die gute wirtschaftliche Lage in Baden-Württemberg ist erfreulich - aber die Situation ist nicht frei von Risiken», sagte Bernd Engelhardt, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Er verwies auf die hohe Verschuldung des Landes. Die Landesregierung zeige wenig Ehrgeiz beim Erreichen der Schuldenbremse. «Nachhaltige Konjunktur braucht aber Ausgabenreduzierung statt Steuererhöhung.» Die hohe Forschungsintensität im Land als direkte Zukunftssicherung, über die sich Grün-Rot freue, werde zu 80 Prozent von der Privatwirtschaft geschaffen. «Steuerliche Mehrbelastungen der Unternehmen gehen zulasten solcher Investitionen und sind daher vollkommen kontraproduktiv.»

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, der Südwesten sei im internationalen Vergleich im Blick auf die private und öffentliche Forschung und Entwicklung immer noch gut aufgestellt. «Um diese positive Entwicklung jedoch auf Dauer sicherstellen zu können, muss Wirtschaftsminister Schmid vor allem die Innovationsgeschwindigkeit und die Förderung von Unternehmensgründern verstärken.»