Von Marc Herwig

Stuttgart. Die Kommunal- und Europawahlen sind bei strahlendem Sonnenschein fast im ganzen Land eher gemächlich angelaufen. In Stuttgart und Pforzheim lag die Wahlbeteiligung am späten Vormittag unter dem Vergleichswert von vor fünf Jahren, in Karlsruhe, Mannheim und Freiburg war in den Wahlkabinen hingegen etwas mehr los. Während die Abstimmung für das EU-Parlament vergleichsweise einfach ist, stehen in den Städten und Gemeinden Tausende Kandidaten zur Wahl. Die Wähler haben dort mehrere Dutzend Stimmen, die sie verteilen können. Damit zählt das Wahlsystem zu den kompliziertesten in Deutschland - die Auszählung der Kreuzchenflut wird mehrere Tage dauern.

In Stuttgart hatten bis 11 Uhr 6,4 Prozent der Bürger ihre Stimmen in den Wahllokalen abgegeben, vor fünf Jahren waren es um diese Zeit schon 6,9 Prozent gewesen. In Pforzheim setzten für die Kommunalwahlen 6,6 Prozent ihr Kreuzchen (2009: 7,4). Stärker war die Beteiligung hingegen in Karlsruhe, wo 8,6 Prozent der Bürger schon am Morgen ihre Stimme abgaben (2009: 7,6 Prozent), und in Freiburg mit 7,0 Prozent (6,1). Hinzu kommt, dass sehr viele Bürger schon per Briefwahl abgestimmt haben. Zahlreiche Städte meldeten dabei ein Plus um ein Drittel oder gar um die Hälfte im Vergleich zu 2009.

Landesweit werden 1101 Gemeinderäte, 1647 Ortschaftsräte, 35 Kreistage sowie die Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart neu gewählt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Sitze im jeweiligen Gremium zu vergeben sind. So können etwa die Bürger in Stuttgart allein für die Gemeinderatswahl 60 Stimmen verteilen.

Dabei können sie ihre Stimmen kumulieren und panaschieren. Beim Kumulieren können die Wähler einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Anders als etwa bei Bundestags- oder Landtagswahl haben die Bürger damit einen Einfluss darauf, welche Kandidaten von einer bestimmten Partei oder Wählervereinigung in ein Parlament einziehen. Beim Panaschieren können Wähler ihre Stimmen auf verschiedene Parteien und Wählervereinigungen verteilen - sie müssen sich also nicht wie etwa bei der Europawahl für eine Partei entscheiden.

Erfahrungsgemäß nutzt jeder zweite Wähler die Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens. Weil dieses Verfahren so aufwendig ist, haben alle Wahlberechtigten schon vor gut zwei Wochen ihre Stimmzettel nach Hause geschickt bekommen. So sollen lange Wartezeiten in den Wahllokalen verhindert werden.

Das Interesse der Wähler an Kommunal- und Europawahlen ist allerdings erfahrungsgemäß deutlich niedriger als etwa bei einer Bundestagswahl. Die Beteiligung bei den Kommunalwahlen 2009 lag bei knapp 51 Prozent. 2004 waren es 52 Prozent. Bei reinen Europawahlen liegt sie meist noch darunter. Politiker, Bischöfe und Prominente hatten die Bürger zuletzt aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Bei der Wahlbeteiligung könnte sich aber negativ auswirken, dass zum ersten Mal rund 200 000 Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren mitwählen dürfen. Aus dieser Altersgruppe geben erfahrungsgemäß relativ wenige ihre Stimme ab.

Bei der vergangenen Kommunalwahl in Baden-Württemberg waren die traditionell starken Wählervereinigungen auf 38 Prozent der Stimmen gekommen. Die CDU brachte es landesweit auf 28 Prozent, die SPD auf 17, die Grünen auf 7 und die FDP auf 5. Allerdings unterscheiden sich die Ergebnisse von Kommune zu Kommune oft sehr stark.

Die Europawahl ist im Vergleich dazu deutlich einfacher: Die Bürger haben nur eine einzige Stimme. Allerdings müssen sie sich zwischen 24 Parteien und politischen Vereinigungen entscheiden. Deshalb ist der Stimmzettel für die Europawahl 74 Zentimeter lang.

Bei einer Umfrage im Auftrag des SWR vor gut zwei Wochen gaben 39 Prozent der Menschen an, bei der Europawahl die CDU wählen zu wollen - damit läge die Partei auf dem Niveau von 2009. Die SPD kam auf 23 Prozent (plus 5), die Grünen auf 14 Prozent (minus 1), die FDP auf 5 Prozent (minus 9). Für eine Überraschung sorgt bei der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap die eurokritische Alternative für Deutschland (AfD): Sie käme im Südwesten auf Anhieb auf 9 Prozent.

Nachdem die Wahllokale um 18 Uhr schließen, werden zunächst die Stimmen für die Europawahl ausgezählt. Gegen 23 Uhr wird für Baden-Württemberg das vorläufige amtliche Endergebnis erwartet. Die Auszählung der komplizierten Stimmzettel für die Kommunalwahlen dauert hingegen sehr viel länger. Mit einem landesweiten Endergebnis wird erst Ende der Woche gerechnet.